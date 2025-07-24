Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Що таке звичка — пояснення простими словами

Що таке звичка — пояснення простими словами

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 06:33
Людські звички — що це насправді та чому вони такі важливі
Дівчина снідає. Фото: Freepik
Ключові моменти Як звички впливають на наше життя

Чи не щодня ми робимо ті, чи інші речі й називаємо це звичкою. Однак насправді значення цього слова не таке вже й просте. То що ж воно означає насправді?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як звички впливають на наше життя

Кожна людина формує свою поведінку та певні вчинки вона вже робить "на автоматі". Це і є звички, які спонукають повторювати дії раз у раз. Йдеться про найелементарніші речі, наприклад, щоранку ми чистимо зуби чи п'ємо каву. Це здебільшого закладається ще з дитинства. Однак звички можна набувати протягом всього життя. Так, хтось лише у 30 років починає займатись спортом щодня або ж планувати все наперед.

Розділити звички можна на корисні та шкідливі. Перші — покликані зробити життя людини комфортнішим та попіклуватись про неї. Наприклад, зарядка зранку допоможе тримати тіло в формі, а здорове харчування збереже здоров'я.

Що таке звичка насправді
Дівчина читає книгу. Фото: Freepik

А от до шкідливих звичок належать не тільки куріння чи вживання алкоголю. Йдеться також й про непунктуальність чи звичку відкладати все на потім. Це може заважати досягненню успіху в різних сферах.

Набути шкідливих звичок значно легше, аніж корисних. Однак важливо розуміти, що це прямо впливає на якість нашого життя. Від таких невеличких речей залежить спілкування з іншими людьми, налагодження стосунків, успіх в кар'єрі й інших важливих сферах життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які популярні звички насправді шкодять.

Також ми розповідали про те, яка одна популярна звичка повільно веде до інсульту.

психологія звички пояснення цікаві факти слова
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації