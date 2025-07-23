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Головна Психологія Звички, що є основою здорового способу життя — робіть це щодня

Звички, що є основою здорового способу життя — робіть це щодня

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 06:33
Які звички потрібні для здорового способу життя — допоможуть почуватися краще
Дівчина займається спортом. Фото: Freepik
Ключові моменти Здорові щоденні звички

Деякі щоденні звички можуть стати основою для здорового способу життя. Якщо робити це щодня, то ви дійсно будете почуватися краще.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Здорові щоденні звички

Більше рухатися

Не обов'язково ходити 10 тисяч кроків на день. Варто просто більше рухатись й робити це так, аби вам не було дискомфортно. Візьміть за звичку гуляти чи займатись спортом хоча б 20 хвилин на день.

Пити більше води

Тіло дійсно потребує багато води, тож не варто нехтувати цим. Віддайте перевагу чистій воді без підсолоджувачів. Випивайте близько двох літрів на добу.

Здорові щоденні звички
Дівчина п'є воду. Фото: Pexels

Їсти здорову їжу

Упорядкуйте свій раціон, зробивши його здоровим і збалансованим. Додайте більше фруктів, овочів, білка та повільних вуглеводів. Не варто повністю виключати з раціону й жири, просто споживайте їх у помірній кількості.

Добре спати

Основа здоров'я — це сон. Варто налагодити графік та спати в ідеалі близько восьми годин на добу. Це відновить і фізичний, і моральний стан.

Дбати про психічне здоров'я

Не забувайте піклуватись про психіку. Наприклад, опануйте навички самодопомоги під час стресу, або ж почніть працювати з психотерапевтом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які популярні звички насправді шкодять здоров'ю.

Також ми розповідали про те, яка небезпечна звичка насправді веде до інсульту.

здоров'я психологія звички поради здоровий спосіб життя
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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