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Главная Психология Привычки, что служат основой здорового образа жизни — нужны всем

Привычки, что служат основой здорового образа жизни — нужны всем

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 06:33
Какие привычки нужны для здорового образа жизни — помогут чувствовать себя лучше
Девушка занимается спортом. Фото: Freepik
Ключевые моменты Здоровые ежедневные привычки

Некоторые ежедневные привычки могут стать основой для здорового образа жизни. Если делать это каждый день, то вы действительно будете чувствовать себя лучше.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Здоровые ежедневные привычки

Больше двигаться

Не обязательно ходить 10 тысяч шагов в день. Стоит просто больше двигаться и делать это так, чтобы вам не было дискомфортно. Возьмите за привычку гулять или заниматься спортом хотя бы 20 минут в день.

Пить больше воды

Тело действительно требует много воды, поэтому не стоит пренебрегать этим. Отдайте предпочтение чистой воде без подсластителей. Выпивайте около двух литров в сутки.

Здорові щоденні звички
Девушка пьет воду. Фото: Pexels

Ешьте здоровую пищу

Упорядочьте свой рацион, сделав его здоровым и сбалансированным. Добавьте больше фруктов, овощей, белка и медленных углеводов. Не стоит полностью исключать из рациона и жиры, просто потребляйте их в умеренном количестве.

Хорошо спать

Основа здоровья — это сон. Стоит наладить график и спать в идеале около восьми часов в сутки. Это восстановит и физическое, и моральное состояние.

Заботиться о психическом здоровье

Не забывайте заботиться о психике. Например, овладейте навыками самопомощи во время стресса, или же начните работать с психотерапевтом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие популярные привычки на самом деле вредят здоровью.

Также мы рассказывали о том, какая опасная привычка на самом деле ведет к инсульту.

здоровье психология привычки советы здоровый образ жизни
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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