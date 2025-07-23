Какие привычки нужны для здорового образа жизни — помогут чувствовать себя лучше

Девушка занимается спортом. Фото: Freepik

Некоторые ежедневные привычки могут стать основой для здорового образа жизни. Если делать это каждый день, то вы действительно будете чувствовать себя лучше.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Здоровые ежедневные привычки

Больше двигаться

Не обязательно ходить 10 тысяч шагов в день. Стоит просто больше двигаться и делать это так, чтобы вам не было дискомфортно. Возьмите за привычку гулять или заниматься спортом хотя бы 20 минут в день.

Пить больше воды

Тело действительно требует много воды, поэтому не стоит пренебрегать этим. Отдайте предпочтение чистой воде без подсластителей. Выпивайте около двух литров в сутки.

Девушка пьет воду. Фото: Pexels

Ешьте здоровую пищу

Упорядочьте свой рацион, сделав его здоровым и сбалансированным. Добавьте больше фруктов, овощей, белка и медленных углеводов. Не стоит полностью исключать из рациона и жиры, просто потребляйте их в умеренном количестве.

Хорошо спать

Основа здоровья — это сон. Стоит наладить график и спать в идеале около восьми часов в сутки. Это восстановит и физическое, и моральное состояние.

Заботиться о психическом здоровье

Не забывайте заботиться о психике. Например, овладейте навыками самопомощи во время стресса, или же начните работать с психотерапевтом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие популярные привычки на самом деле вредят здоровью.

Также мы рассказывали о том, какая опасная привычка на самом деле ведет к инсульту.