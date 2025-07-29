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Главная Психология Даже с хроническими болезнями — какие привычки продлят жизнь

Даже с хроническими болезнями — какие привычки продлят жизнь

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 06:33
Привычки, что продлят жизнь людям с хроническими заболеваниями — должны быть у всех
Красивая женщина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Привычки, которые помогут прожить дольше

Некоторые привычки могут продлить жизнь даже тем, у кого есть хронические болезни. Если знать, каких правил следует придерживаться, можно чувствовать себя лучше и поддерживать здоровье в норме.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Привычки, которые помогут прожить дольше

Британские ученые исследовали влияние привычек на жизнь человека. Они обнаружили, что даже при хронических заболеваниях можно чувствовать себя хорошо и прожить дольше. Например, речь идет о регулярных физических упражнениях и отказе от курения.

Исследователи проанализировали данные более 93 тысяч людей среднего возраста, которые имеют хронические заболевания. Они обнаружили, что физическая активность добавила людям 1-2,5 года жизни дополнительно. А вот больше всего пользы принес отказ от курения. В частности, такие люди живут на 5-6 лет больше тех, кто курит.

Звички, які допоможуть прожити довше
Сломанная сигарета. Фото: Freepik

Если же придерживаться главных правил: отказа от курения и алкоголя, соблюдения сбалансированного питания и физической активности, жизнь удастся продлить на 6-7 лет. Это касается даже тех, у кого есть болезни.

Как отмечают ученые, изменить образ жизни никогда не поздно. Сделать это можно даже после 40 лет. Главное, начать следовать здоровым привычкам.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки являются основой здорового образа жизни.

Также мы рассказывали о том, какие привычки могут испортить здоровье и ухудшить самочувствие.

болезнь психология привычки советы секрет долгожительства
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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