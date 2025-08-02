Какие привычки должны быть в здоровых отношениях — основа счастливого союза

Счастливая пара. Фото: Pexels

Счастливые отношения — это постоянная работа обоих партнеров. Помочь в этом могут простые привычки, которые укрепят чувства и уважение друг к другу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Отсутствие контроля

Партнерам не стоит относиться друг к другу, как к детям — следить за тем, кто что ест или одевает. Конечно, заботиться о любимом человеке нужно, но это не должно перерастать в нездоровый контроль.

Не накапливать обиды

Молчание — это не мудрость, а путь к разрушению отношений. Не ждите того, что партнер будет читать между строк. Говорите прямо и честно о своих желаниях или переживаниях.

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Не терпеть то, что неприятно

Партнеры должны установить личные границы и не позволять относиться к себе с неуважением. Не стоит терпеть то, что приносит дискомфорт.

Не говорить размытыми фразами

Лучшая привычка для пары — говорить конкретно. Например, уточняйте какое именно внимание вам нужно. Скажите, что вы хотели бы получить от партнера.

Не устраивать бурю при каждой ссоре

Ссора не должна перерастать в обмен оскорблениями. Не забывайте об уважении друг к другу и ищите компромиссы.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять разницу между привычкой и любовью.

Также мы рассказывали о том, какие женские привычки отталкивают мужчин.