Какие привычки должны быть в здоровых отношениях — основа счастливого союза

Привычки вправду здоровых отношений — шаги к счастливой жизни
Счастливые отношения — это постоянная работа обоих партнеров. Помочь в этом могут простые привычки, которые укрепят чувства и уважение друг к другу.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие привычки сделают отношения счастливыми
Отсутствие контроля
Партнерам не стоит относиться друг к другу, как к детям — следить за тем, кто что ест или одевает. Конечно, заботиться о любимом человеке нужно, но это не должно перерастать в нездоровый контроль.
Не накапливать обиды
Молчание — это не мудрость, а путь к разрушению отношений. Не ждите того, что партнер будет читать между строк. Говорите прямо и честно о своих желаниях или переживаниях.
Не терпеть то, что неприятно
Партнеры должны установить личные границы и не позволять относиться к себе с неуважением. Не стоит терпеть то, что приносит дискомфорт.
Не говорить размытыми фразами
Лучшая привычка для пары — говорить конкретно. Например, уточняйте какое именно внимание вам нужно. Скажите, что вы хотели бы получить от партнера.
Не устраивать бурю при каждой ссоре
Ссора не должна перерастать в обмен оскорблениями. Не забывайте об уважении друг к другу и ищите компромиссы.
Напомним, ранее мы писали о том, как понять разницу между привычкой и любовью.
Также мы рассказывали о том, какие женские привычки отталкивают мужчин.
Читайте Новини.LIVE!