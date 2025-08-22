Видео
Этого на самом деле не было — самые яркие примеры эффекта Манделы

22 августа 2025
Феномен эффекта Манделы — почему возникают ложные коллективные воспоминания
Удивленная девушка. Фото: Pexels
Ключевые моменты Почему возникает эффект Манделы Самые удивительные примеры ложных коллективных воспоминаний

В истории известно немало случаев ложных коллективных воспоминаний. Это и называют эффектом Манделы — когда большое количество людей в чем-то убеждено, но на самом деле этого никогда не было. Психологи отмечают, что этому есть несколько простых объяснений.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему возникает эффект Манделы

Термин "эффект Манделы" появился в 2009 году. Тогда исследовательница Фиона Брум заметила, что она сама и многие другие люди были убеждены в том, что южноафриканский борец за свободу Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-х годах. На самом деле он вышел на свободу после 27 лет заключения и умер в кругу семьи только в 2013 году.

Феномен заключается в том, что множество людей были убеждены в смерти Манделы. Они помнили, как об этом рассказывали по телевизору, а жена политика даже будто бы провозглашала речь. На самом же деле такого никогда не было.

Чому виникає ефект Мандели
Нельсон Мандела. Фото: Instagram

Ученые считают, что ложным воспоминаниям способствует интернет. Через сеть часто распространяется информации, которая не соответствует действительности. Кроме того, как убеждены психологи, коллективное воспоминание может создать частое повторение. Даже если такие слова — ложь, люди начинают верить в них. Со временем информация может терять точность и становиться еще более искаженной. К тому же иногда комментарии или предположения людей также воспринимаются как факты.

Однако существует и теория о параллельных вселенных. Многие предполагают, что люди перемещаются между реальностями, а потому сохраняют в памяти другие воспоминания. Именно поэтому они являются ошибочными.

Самые удивительные примеры ложных коллективных воспоминаний

Микки Маус

Не каждый помнит подтяжки в костюме Микки Мауса. На самом деле персонаж был изображен только в шортах, которые никогда не имели подтяжек.

Чи були у Міккі Мауса підтяжки на шортах
Микки Маус. Фото: кадр из видео

Пикачу

Многие люди помнят красивый черный кончик на хвосте у Пикачу. На самом деле он всегда был вполне желтым, а вот уши действительно имели черные кончики.

Чи був у Пікачу чорний кінчик хвоста
Пикачу. Фото: кадр из видео

КитКат

Большинство людей убеждено, что в названии "КітКат" всегда был дефис. На самом же деле на логотипе этого никогда не было.

Чи був дифіс між словами KitKat
КітКаt. Фото: кадр из видео

Мэрилин Монро

Большинство людей утвердительно и убедительно скажут вам о том, что у Мэрилин Монро была родинка над губой. На самом же деле она была на щеке.

Де родимка на обличчі в Мерилін Монро
Мэрилин Монро. Фото: кадр из видео

Таких примеров существует немало. Мозг человека — удивительный и действительно может выдавать за действительное вещи, которые не имеют ничего общего с правдой.

психология интересные факты психика воспоминания ум
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
