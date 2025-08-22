Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Цього насправді не було — найяскравіші приклади ефекту Мандели

Цього насправді не було — найяскравіші приклади ефекту Мандели

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 06:33
Феномен ефекту Мандели — чому виникають хибні колективні спогади
Здивована дівчина. Фото: Pexels
Ключові моменти Чому виникає ефект Мандели Найдивовижніші приклади хибних колективних спогадів

В історії відомо чимало випадків хибних колективних спогадів. Це і називають ефектом Мандели — коли велика кількість людей в чомусь переконана, але насправді цього ніколи не було. Психологи зазначають, що цьому є кілька простих пояснень.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому виникає ефект Мандели

Термін "ефект Мандели" з'явився у 2009 році. Тоді дослідниця Фіона Брум помітила що вона сама й багато інших людей були переконані в тому, що південноафриканський борець за свободу Нельсон Мандела помер у в'язниці в 1980-х роках. Насправді ж він вийшов на волю після 27 років ув'язнення та помер у колі родини аж у 2013 році.

Феномен полягає в тому, що безліч людей були переконані в смерті Мандели. Вони пам'ятали, як про це розповідали по телевізору, а дружина політика навіть ніби то проголошувала промову. Насправді ж такого ніколи не було.

Чому виникає ефект Мандели
Нельсон Мандела. Фото: Instagram

Науковці вважають, що хибним спогадам сприяє інтернет. Через мережу часто поширюється інформації, яка не відповідає дійсності. Крім того, як переконані психологи, колективний спогад може створити часте повторення. Навіть якщо такі слова — брехня, люди починають вірити в них. З часом інформація може втрачати точність й ставати ще більш викривленою. До того ж інколи коментарі чи припущення людей також сприймаються як факти.

Однак існує й теорія про паралельні всесвіти. Багато хто припускає, що люди переміщуються між реальностями, а тому зберігають у пам'яті інші спогади. Саме тому вони є помилковими.

Найдивовижніші приклади хибних колективних спогадів

Міккі Маус

Чи не кожен пам'ятає підтяжки в костюмі Міккі Мауса. Насправді ж персонаж був зображений лише у шортах, які ніколи не мали підтяжок.

Чи були у Міккі Мауса підтяжки на шортах
Міккі Маус. Фото: кадр з відео

Пікачу

Багато людей пам'ятають красивий чорний кінчик на хвості в Пікачу. Насправді ж він завжди був цілком жовтим, а от вуха справді мали чорні кінчики.

Чи був у Пікачу чорний кінчик хвоста
Пікачу. Фото: кадр з відео

КіtКаt

Більшість людей переконана, що в назві "КіtКаt" завжди був дефіс. Насправді ж на логотипі цього ніколи не було.

Чи був дифіс між словами KitKat
КіtКаt. Фото: кадр з відео

Мерилін Монро

Більшість людей ствердно та переконано скажуть вам про те, що у Мерилін Монро була родимка над губою. Насправді ж вона була на щоці.

Де родимка на обличчі в Мерилін Монро
Мерилін Монро. Фото: кадр з відео

Таких прикладів існує чимало. Мозок людини — дивовижний й справді може видавати за дійсне речі, які не мають нічого спільного з правдою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим корисне цвяхостояння для мозку. Така терапія справді дуже корисна.

Також ми розповідали про те, які звички розвантажать мозок. Це потрібно робити, аби зберегти психіку.

психологія цікаві факти психіка спогади розум
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації