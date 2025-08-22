Феномен ефекту Мандели — чому виникають хибні колективні спогади

Здивована дівчина. Фото: Pexels

В історії відомо чимало випадків хибних колективних спогадів. Це і називають ефектом Мандели — коли велика кількість людей в чомусь переконана, але насправді цього ніколи не було. Психологи зазначають, що цьому є кілька простих пояснень.

Чому виникає ефект Мандели

Термін "ефект Мандели" з'явився у 2009 році. Тоді дослідниця Фіона Брум помітила що вона сама й багато інших людей були переконані в тому, що південноафриканський борець за свободу Нельсон Мандела помер у в'язниці в 1980-х роках. Насправді ж він вийшов на волю після 27 років ув'язнення та помер у колі родини аж у 2013 році.

Феномен полягає в тому, що безліч людей були переконані в смерті Мандели. Вони пам'ятали, як про це розповідали по телевізору, а дружина політика навіть ніби то проголошувала промову. Насправді ж такого ніколи не було.

Нельсон Мандела. Фото: Instagram

Науковці вважають, що хибним спогадам сприяє інтернет. Через мережу часто поширюється інформації, яка не відповідає дійсності. Крім того, як переконані психологи, колективний спогад може створити часте повторення. Навіть якщо такі слова — брехня, люди починають вірити в них. З часом інформація може втрачати точність й ставати ще більш викривленою. До того ж інколи коментарі чи припущення людей також сприймаються як факти.

Однак існує й теорія про паралельні всесвіти. Багато хто припускає, що люди переміщуються між реальностями, а тому зберігають у пам'яті інші спогади. Саме тому вони є помилковими.

Найдивовижніші приклади хибних колективних спогадів

Міккі Маус

Чи не кожен пам'ятає підтяжки в костюмі Міккі Мауса. Насправді ж персонаж був зображений лише у шортах, які ніколи не мали підтяжок.

Міккі Маус. Фото: кадр з відео

Пікачу

Багато людей пам'ятають красивий чорний кінчик на хвості в Пікачу. Насправді ж він завжди був цілком жовтим, а от вуха справді мали чорні кінчики.

Пікачу. Фото: кадр з відео

КіtКаt

Більшість людей переконана, що в назві "КіtКаt" завжди був дефіс. Насправді ж на логотипі цього ніколи не було.

КіtКаt. Фото: кадр з відео

Мерилін Монро

Більшість людей ствердно та переконано скажуть вам про те, що у Мерилін Монро була родимка над губою. Насправді ж вона була на щоці.

Мерилін Монро. Фото: кадр з відео

Таких прикладів існує чимало. Мозок людини — дивовижний й справді може видавати за дійсне речі, які не мають нічого спільного з правдою.

