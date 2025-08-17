Відео
Цвяхостояння може відновити психіку — чи справді це так

Дата публікації: 17 серпня 2025 21:29
Цвяхостояння як інструмент для відновлення психіки — чому варто спробувати
Дівчина стоїть на цвяхах. Фото з Instagram
Ключові моменти Чим допоможе цвяхостояння

Чимало людей вважають цвяхостояння звичайним знущанням з себе. Однак для багатьох така терапія — це спосіб зняти напругу та заспокоїтись. Це той момент, коли вдається відпустити думки й забути про проблеми.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чим допоможе цвяхостояння

Якщо розглядати стояння на цвяхах з погляду медицини, то така практика належить до рефлексотерапії. Фахівці зазначають, що вилікувати конкретні хвороби це не може, однак така терапія стане чудовим додатковим інструментом для того, аби підтримувати організм. При цьому важливо перед початком практики проконсультуватись з лікарем, щоб не нашкодити собі.

Чим може допомогти стояння на цвяхах
Дівчина стає на цвяхи. Фото з Instagram

Цвяхостояння допомагає багатьом відпустити придушені емоції. Ця практика також дає змогу нарешті почути свої істинні бажання й думки. Цвяхи ніби приземляють людину й змушують її жити тут та зараз. Вона вчиться насолоджуватись моментом та не доводить себе до емоційного виснаження.

На таку терапію кожен реагує по своєму. Ви можете кричати, плакати чи стати абсолютно спокійною людиною. Все залежить від того, в якому стані ваша психіка. Головне — ви точно оголите свій внутрішній світ та побачите його справжнім.

Чим може допомогти стояння на цвяхах
Стояння на цвяхах. Фото з Instagram

Ті, хто займається цвяхостоянням зазначають, що після початку терапії покращується самопочуття: налагоджується сон, зникає тривожність, нормалізується апетит. Така практика розслабляє тіло та може стати хорошим інструментом для самопізнання. Цвяхи допоможуть позбутись душевного болю, суму й розпачу. Вони навчать приймати будь-яку реальність й жити далі.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
