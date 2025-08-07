Яка звичка знизить рівень стресу й тривожності — вона змінить ваше життя

Дівчина у стресі. Фото: Freepik

Звички напряму впливають на наше життя. Деякі допомагають тримати себе в хорошому психологічному стані, інші ж, навпаки, можуть погіршити ситуацію. Так, наприклад, читання зменшує рівень стресу на 70%.

Про це пише Vogue.

Чому читання може знизити рівень стресу

Згідно з дослідженнями вчених, читання справді може вплинути на психіку людини. Якщо дотримуватись кількох нюансів, ця звичка допоможе побороти тривожність та стрес. Вона швидко знижує рівень кортизолу та налагоджує емоційний стан.

Достатньо почитати лише шість хвилин — і ви вже відчуєте полегшення. Це пов'язано з тим, що тіло виходить з "режиму тривоги" саме за такий час. При цьому варто віддати перевагу певним категоріям книг. Наприклад, добіркам поезій чи легким романам. Читайте те, що не буде вас дратувати чи перевантажувати.

Дівчина читає книгу. Фото: Pexels

Ба більше, читання може покращити не тільки психологічний, а й фізичний стан. Згідно з дослідженнями Єльської школи громадського здоров'я, ті люди, які читають хоча б 3-4 години на тиждень, мають на 17% менший ризик передчасної смерті. Під час читання книг сповільнюється серцебиття та знімається напруга. Також людина розслабляється, що дає можливість м'язам тіла відпочити.

Крім того, люди, які люблять читати, мають більш розвинений рівень емпатії та емоційний інтелект. Це дає їм можливість уникати перезбудження нервової системи. Такі особистості приємніші у спілкуванні та легко знаходять спільну мову з людьми. Вони вміють налагоджувати контакти з іншими й завжди знайдуть потрібні слова, аби підтримати когось.

