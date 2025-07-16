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Головна Психологія Однією фразою — як в Ізраїлі лікують тривожність

Однією фразою — як в Ізраїлі лікують тривожність

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 06:55
Незвичний спосіб позбутись тривожності — ізраїльський метод
Засмучена дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Ізраїльський спосіб побороти тривожність

Побороти тривожність можна багатьма способами, але найнезвичніший використовують в Ізраїлі. Там це роблять без таблеток та за допомогою лише однієї фрази.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ізраїльський спосіб побороти тривожність

Тривожність з'являється не від страху, а від неможливості керувати чимось та впливати на життя. В Ізраїлі лікарі не дають пацієнтові одразу заспокійливі чи інші препарати, а просто кажуть одну фразу: "Ти не тривожний. Ти просто не хочеш визнати, що нічого не контролюєш".

В цей момент у деяких пацієнтів навіть починається паніка. Адже найважче їм визнати правду. Однак після таких слів у неї немає вибору, окрім того, як прийняти все.

Ізраїльський спосіб побороти тривожність
Засмучений чоловік. Фото: Freepik

Ізраїльські лікарі пропонують не "мислити позитивно". Вони вчать зустрічатися з думкою про те, що щось дійсно може статися, але керувати нею. Адже справжня свобода починається там, де ви знаєте, що навіть якщо все піде не за планом, ви все одно впораєтесь.

Метод, який пропонують в Ізраїлі, не рятує людей від тривоги. Він ламає в них ілюзії та пояснює, що біль — це не збій, а частина шляху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази постійно говорять нещасні люди.

Також ми розповідали про те, як за вісім секунд знизити рівень стресу.

Ізраїль поради фраза психологічний стан тривожні ознаки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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