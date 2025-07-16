Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Одной фразой — как в Израиле лечат тревожность

Одной фразой — как в Израиле лечат тревожность

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 06:55
Необычный способ избавиться от тревожности — израильский метод
Расстроенная девушка. Фото: Freepik
Ключевые моменты Израильский способ побороть тревожность

Побороть тревожность можно многими способами, но самый необычный используют в Израиле. Там это делают без таблеток и с помощью всего одной фразы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Израильский способ побороть тревожность

Тревожность появляется не от страха, а от невозможности управлять чем-то и влиять на жизнь. В Израиле врачи не дают пациенту сразу успокоительные или другие препараты, а просто говорят одну фразу: "Ты не тревожный. Ты просто не хочешь признать, что ничего не контролируешь".

В этот момент у некоторых пациентов даже начинается паника. Ведь труднее всего им признать правду. Однако после таких слов у него нет выбора, кроме того, как принять все.

Ізраїльський спосіб побороти тривожність
Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

Израильские врачи предлагают не "мыслить позитивно". Они учат встречаться с мыслью о том, что что-то действительно может произойти, но управлять ею. Ведь настоящая свобода начинается там, где вы знаете, что даже если все пойдет не по плану, вы все равно справитесь.

Метод, который предлагают в Израиле, не спасает людей от тревоги. Он ломает в них иллюзии и объясняет, что боль — это не сбой, а часть пути.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы постоянно говорят несчастные люди.

Также мы рассказывали о том, как за восемь секунд снизить уровень стресса.

Израиль советы фраза психологическое состояние тревожные признаки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации