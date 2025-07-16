Необычный способ избавиться от тревожности — израильский метод

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Побороть тревожность можно многими способами, но самый необычный используют в Израиле. Там это делают без таблеток и с помощью всего одной фразы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Израильский способ побороть тревожность

Тревожность появляется не от страха, а от невозможности управлять чем-то и влиять на жизнь. В Израиле врачи не дают пациенту сразу успокоительные или другие препараты, а просто говорят одну фразу: "Ты не тревожный. Ты просто не хочешь признать, что ничего не контролируешь".

В этот момент у некоторых пациентов даже начинается паника. Ведь труднее всего им признать правду. Однако после таких слов у него нет выбора, кроме того, как принять все.

Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

Израильские врачи предлагают не "мыслить позитивно". Они учат встречаться с мыслью о том, что что-то действительно может произойти, но управлять ею. Ведь настоящая свобода начинается там, где вы знаете, что даже если все пойдет не по плану, вы все равно справитесь.

Метод, который предлагают в Израиле, не спасает людей от тревоги. Он ломает в них иллюзии и объясняет, что боль — это не сбой, а часть пути.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы постоянно говорят несчастные люди.

Также мы рассказывали о том, как за восемь секунд снизить уровень стресса.