Які звички посилюють тривожність — не варто цього робити

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Тривожні відчуття не виникають нізвідки, це наслідок дій та звичок людини. Якщо ви прагнете знайти спокій, варто позбутись кількох речей, які негативно впливають на вас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Пропуск прийому їжі

Така звичка може викликати гіпоглікемію, тобто рівень цукру в крові падає нижче нормального. Це може призвести до поширених симптомів тривоги. Зокрема, людина стає дратівливою, нервозною, може відчувати запаморочення та слабкість.

Відсутність спорту

Через те, що ви цілий день сидите й не рухаєтесь, страждає не лише фізичне, а й психічне здоров'я. Додайте хоча б трохи спорту в життя, аби почуватись добре.

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Постійний перегляд новин

Перегляд новин може викликати занепокоєння та страх. Звичайно, важливо бути в курсі того, що відбувається в країні й світі. Однак варто суттєво обмежити цю інформацію.

Вживання кофеїну

Основним тригером тривоги є кофеїн. Одразу після вживання кави ви дійсно можете почуватись добре, але вже через кілька годин тривожні наслідки дадуть про себе знати.

Дівчина хвилюється. Фото: Freepik

Недостатнє споживання води

Зневоднення викликає стрес для тіла. Через це ви можете відчувати загальні симптоми тривоги. Тож не варто забувати пити достатню кількість води.

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