Які звички посилюють тривожність — не варто цього робити

Збільшують тривожність — ці звички крадуть ваш спокій
Тривожні відчуття не виникають нізвідки, це наслідок дій та звичок людини. Якщо ви прагнете знайти спокій, варто позбутись кількох речей, які негативно впливають на вас.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Звички, які збільшують тривожність
Пропуск прийому їжі
Така звичка може викликати гіпоглікемію, тобто рівень цукру в крові падає нижче нормального. Це може призвести до поширених симптомів тривоги. Зокрема, людина стає дратівливою, нервозною, може відчувати запаморочення та слабкість.
Відсутність спорту
Через те, що ви цілий день сидите й не рухаєтесь, страждає не лише фізичне, а й психічне здоров'я. Додайте хоча б трохи спорту в життя, аби почуватись добре.
Постійний перегляд новин
Перегляд новин може викликати занепокоєння та страх. Звичайно, важливо бути в курсі того, що відбувається в країні й світі. Однак варто суттєво обмежити цю інформацію.
Вживання кофеїну
Основним тригером тривоги є кофеїн. Одразу після вживання кави ви дійсно можете почуватись добре, але вже через кілька годин тривожні наслідки дадуть про себе знати.
Недостатнє споживання води
Зневоднення викликає стрес для тіла. Через це ви можете відчувати загальні симптоми тривоги. Тож не варто забувати пити достатню кількість води.
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