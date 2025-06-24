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Главная Психология Увеличивают тревожность — эти привычки крадут ваше спокойствие

Увеличивают тревожность — эти привычки крадут ваше спокойствие

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 06:33
Какие привычки усиливают тревожность — не стоит этого делать
Расстроенная девушка. Фото: Freepik
Ключові моменти Привычки, которые увеличивают тревожность

Тревожные ощущения не возникают ниоткуда, это следствие действий и привычек человека. Если вы хотите обрести спокойствие, стоит избавиться от нескольких вещей, которые негативно влияют на вас.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Привычки, которые увеличивают тревожность

Пропуск приема пищи

Такая привычка может вызвать гипогликемию, то есть уровень сахара в крови падает ниже нормального. Это может привести к распространенным симптомам тревоги. В частности, человек становится раздражительным, нервозным, может испытывать головокружение и слабость.

Отсутствие спорта

Из-за того, что вы целый день сидите и не двигаетесь, страдает не только физическое, но и психическое здоровье. Добавьте хотя бы немного спорта в жизнь, чтобы чувствовать себя хорошо.

Які звички збільшують тривожність
Грустная девушка. Фото: Freepik

Постоянный просмотр новостей

Просмотр новостей может вызывать беспокойство и страх. Конечно, важно быть в курсе того, что происходит в стране и мире. Однако стоит существенно ограничить эту информацию.

Употребление кофеина

Основным триггером тревоги является кофеин. Сразу после употребления кофе вы действительно можете чувствовать себя хорошо, но уже через несколько часов тревожные последствия дадут о себе знать.

Які звички збільшують тривожність
Девушка волнуется. Фото: Freepik

Недостаточное потребление воды

Обезвоживание вызывает стресс для тела. Из-за этого вы можете испытывать общие симптомы тревоги. Поэтому не стоит забывать пить достаточное количество воды.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки сделают отношения счастливыми. Они изменят все.

Также мы рассказывали о том, какие привычки мешают жить на полную. Лучше от них избавиться.

психология привычки советы интересные факты психологическое состояние
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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