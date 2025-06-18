Які звички заважають насолоджуватись життям — їх варто позбутись

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Інколи здається, що все гаразд, але чогось в житті не вистачає. Немає того самого вау-ефекту й відчуття кайфу та задоволення від того, що відбувається навколо. Виною цьому можуть бути кілька звичок.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Перфекціонізм

Бажання все доводити до ідеалу часто заганяє людей в пастку. Вона заважає отримувати задоволення від життя. Дозвольте собі помилятись та бути недосконалими.

Порівняння себе з іншими

Часте порівняння себе з іншими людьми призводить до зниження рівня самооцінки та невдоволення своїм життям. Навчіться приймати себе з усіма невдачами та досягненнями.

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Заборона на насолоду

Нерідко люди чекають на "правильний момент", відкладаючи задоволення. Жити ж потрібно тут й зараз. Знайдіть час для речей, які вас радують, та дозвольте собі насолоджуватись ними без почуття провини.

Недбання про здоров'я

Ви не зможете відчувати задоволення від життя, якщо здоров'я буде в поганому стані. Варто приділяти час фізичній активності, харчуватись правильно та піклуватись про свій емоційний стан.

Дівчина їсть шкідливу їжу. Фото: Pexels

Готовність завжди допомагати іншим

В деяких випадках варто навчитись говорити "ні". Важливо вміти відмовитися від речей, які не приносять вам задоволення або негативно впливають на самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, через які звички ви постійно почуваєтесь втомленими. Вони крадуть вашу енергію.

Також ми розповідали про те, які звички додають впевненості в собі. Вони є у всіх розкішних жінок.