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Главная Психология Они есть у многих — привычки, мешающие жить на полную

Они есть у многих — привычки, мешающие жить на полную

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 06:33
Какие привычки мешают наслаждаться жизнью — от них стоит избавиться
Девушка улыбается. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие привычки мешают чувствовать жизнь на полную катушку

Иногда кажется, что все в порядке, но чего-то в жизни не хватает. Нет того самого вау-эффекта и ощущения кайфа и удовольствия от того, что происходит вокруг. Виной этому могут быть несколько привычек.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие привычки мешают чувствовать жизнь на полную катушку

Перфекционизм

Желание все доводить до идеала часто загоняет людей в ловушку. Она мешает получать удовольствие от жизни. Позвольте себе ошибаться и быть несовершенными.

Сравнение себя с другими

Частое сравнение себя с другими людьми приводит к снижению уровня самооценки и недовольству своей жизнью. Научитесь принимать себя со всеми неудачами и достижениями.

Які звички заважають відчувати життя на повну
Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Запрет на наслаждение

Нередко люди ждут "правильного момента", откладывая удовольствие. Жить же нужно здесь и сейчас. Найдите время для вещей, которые вас радуют, и позвольте себе наслаждаться ими без чувства вины.

Небрежность о здоровье

Вы не сможете чувствовать удовольствие от жизни, если здоровье будет в плохом состоянии. Стоит уделять время физической активности, питаться правильно и заботиться о своем эмоциональном состоянии.

Які звички заважають відчувати життя на повну
Девушка ест вредную пищу. Фото: Pexels

Готовность всегда помогать другим

В некоторых случаях стоит научиться говорить "нет". Важно уметь отказаться от вещей, которые не приносят вам удовольствия или негативно влияют на самочувствие.

Напомним, ранее мы писали о том, из-за каких привычек вы постоянно чувствуете себя уставшими. Они воруют вашу энергию.

Также мы рассказывали о том, какие привычки добавляют уверенности в себе. Они есть у всех роскошных женщин.

здоровье психология привычки советы самопознание
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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