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Головна Психологія Вистачить вісім секунд — як швидко знизити рівень стресу

Вистачить вісім секунд — як швидко знизити рівень стресу

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 06:55
Як за секунди позбутися хвилювання і стресу — психологи розкрили дієвий спосіб
Засмучена дівчина. Фото: Pexels
Ключові моменти Як швидко позбутись стресу

Всього за вісім секунд можна запустити потужний механізм зниження стресу. Це поверне вам почуття спокою та майже миттєво покращить психологічний стан.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як швидко позбутись стресу

Аби знизити рівень кортизолу та забути про хвилювання, варто обійнятись з близькою людиною всього на вісім секунд. Це стимулює вивільнення окситоцину, який знизить рівень стресу. Така проста хитрість допоможе відчути спокій та майже миттєво позбутись переживань. Психологи називають цей простий жест "правилом восьми секунд".

Кортизол, або ж гормон стресу, допомагає організму зібратись у кризових ситуаціях. Однак він також може мати й негативні наслідки. Зокрема, люди зі стресом страждають через збільшення ваги, порушення сну та проблем з травленням. Крім того, слабне імунна система, наростає дратівливість та тривожність.

Як швидко позбутись стресу
Стрес у чоловіка. Фото: Pexels

Обійми — це справді дієвий спосіб нормалізувати гормональний фон. Однак крім цього також може допомогти контакт очима, щира розмова чи фізична активність. Можна спробувати й медитацію чи інші практики, які заспокоюють психіку.

Рівень кортизолу може підвищуватися не лише через стрес, а й у випадку хронічних проблем зі сном, надмірного споживання кофеїну чи цукру. Аби зменшити гормон стресу, варто додати в раціон вітаміни. Зверніть увагу на цитрусові, зелені листові овочі, горіхи, рибу та інші продукти, що багаті на клітковину та білки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись нав'язливих думок. Ця проста порада полегшить вам життя.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку частіше за інших потрапляють до психолога. Вони схильні до стресу та депресії.

психологія поради стрес кортизол психологічний стан
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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