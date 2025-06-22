Як очистити голову від нав'язливих думок — допоможе лише одна фраза

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Хитрий трюк від експертів — позбутися нав'язливих думок насправді неважко. Варто знати лише один простий спосіб, що допоможе полегшити життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Одна фраза, яка прожене з голови нав'язливі думки

Психологи рекомендують людям, які страждають від нав'язливих думок, спробувати один простий трюк. Якщо хочете, аби ваш розум очистився, перекажіть цю фразу своїми словами:

"З відчуттям припинення того, що відчувається, припинення відчуття не втримати. Коли свідомість усвідомлюваного порожня, порожнеча свідомості гранично повна".

Жінка хвилюється. Фото: Freepik

Зрозуміти її складно, і в цьому й полягає суть вправи. Щойно ви втратите бажання вдумуватись й перефразовувати ці речення, потік думок нормалізується. Нав'язливі образи зникнуть з голови вмить.

Психологи пояснюють такий простий трюк тим, що свідомість "втомлюється". Відтак мозок не бажає думати ні про що й відкидає незрозумілі чи тривожні думки. Міркування після такого вирівнюються, а людина заспокоюється. Зрештою ви зможете почати думати про щось хороше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати приховану депресію. На це вкажуть кілька неочевидних симптомів.

Також ми розповідали про дієву техніку для тривожних людей. Вона допоможе легко заспокоїтись.