Як подолати тривогу — спробуйте цю просту й ефективну техніку

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Тривожність може виникати в будь-кого та за будь-яких обставин. Іноді для таких емоцій навіть не потрібно серйозної причини. Однак такий стан негативно впливає на життя та навіть загрожує фізичному здоров'ю. Навчитись керувати тривожністю можна, якщо знати, як правильно це робити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як побороти тривожність

Найчастіше тривога починається тоді, коли ми думаємо про майбутнє. Іноді мета здається недосяжною та надскладною, а ще лякає невідомість. Однак що, якщо концентруватись не на самій цілі? Саме це допоможе впоратися з нав'язливими думками.

Задуманий хлопець. Фото: Freepik

Вправа, яка допоможе побороти тривожність, надзвичайно проста. Подумайте не про кінцевий результат. Зосередьте увагу на наступній сходинці. Для цього необхідно розробити план дій, хоча б приблизний. Ви маєте дивитись не на ціль, а на наступну перепону, яку вам варто обійти. Думайте тільки про цей крок.

Не варто концентруватись на тому, що робити далі та як. Про це будете думати тоді, коли дійдете до наступної точки. Не міркуйте про те, чи вистачить вам сили пройти весь цей шлях. Якщо у вас є ресурс на один крок, підніміться на цю сходинку. Ви вже стоїте ближче до своєї мрії. І це стає маленькою, але головне досяжною метою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички мають успішні люди. Вони допомагають досягати вершин у всьому.

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