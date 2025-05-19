Які звички зроблять вас щасливішими — це справді працює

Щаслива дівчина. Фото: Freepik

Чарівної пігулки, яка за секунду змінить ваше життя на краще, немає. Однак, якщо щоденно робити маленькі кроки назустріч щастю, то це точно станеться. Кілька простих звичок ладні змінити все.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Звички, які зроблять вас щасливішими

Хороший сон

Дорослим варто спати щонайменше сім годин щоночі. Висипання має стати звичкою, аби ви змогли отримувати задоволення від життя. Гарний відпочинок дає нам змогу краще контролювати свої емоції та дії.

Займайтеся спортом

Така регулярна звичка буде корисною для вашого фізичного здоров'я. Крім того, тренування допомагають тримати у тонусі й психологічний стан. Психологи радять обирати той вид спорту, який буде приносити вам справжнє задоволення.

Щасливий чоловік. Фото: Freepik

Позбавляйтесь негативу

Не концентруйтесь тільки на поганому. Звертайте увагу й на щось хороше. Крім того, варто позбутись чинників, які викликають у вас стрес чи тривогу. Позбавтесь лишнього негативу, який погано впливає на вас.

Будьте вдячні

Психологи рекомендують частіше думати про те, що хорошого з вами сталося протягом дня. Поставте собі це питання та подякуйте світові навіть за дрібнички. Причиною радості може бути як підвищення на роботі, так і просто смачна вечеря.

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Робіть добрі справи

Спробуйте щодня робити щось хороше. Це простий, але потужний спосіб покращити настрій. Не обов'язково робити щось грандіозне — навіть маленькі жести можуть мати велике значення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як збільшити шанси на довголіття. Варто додати у своє життя кілька звичок.

Також ми розповідали про те, як варто розпочинати кожен день. Ці ранкові звички є в усіх успішних людей.