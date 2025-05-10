Звички, які скорочують шанси на довголіття — ви точно це робите

Красива літня жінка. Фото: Pexels

Довголіття залежить не тільки від спадковості. В першу чергу, на це впливають наші щоденні звички. Людина може значно підвищити шанси на те, щоб прожити довго, якщо скоротить вплив деяких факторів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Головні фактори довголіття

Хронічний стрес

Тривале перебування у стресі знижує рівень клото-гормону. Він бере участь у регулюванні процесів старіння. Організм може передчасно старіти через зниження рівня цієї речовини. Крім того, хронічний стрес підвищує ймовірність інфарктів та інсультів.

Надмірне споживання яєць

Не варто споживати занадто багато яєць. Вчені з Північно-Західного університету США виявили зв'язок між цим продуктом та підвищеним ризиком передчасної смерті. В тому числі це стосується серцевих захворювань.

Дві жінки п'ють вино. Фото: Pexels

Куріння

В середньому на десять років менше живуть курці. Відмова від цієї шкідливої звички може знизити розвиток діабету та зміцнити судини. Також покращаться функції серця та легень. На 90% може зменшитись ризик передчасної смерті, якщо людина кине курити до 40 років.

Газовані напої

Регулярне вживання газованих напоїв може мати погані наслідки для здоров'я. Ті, хто щодня п'є велику кількість газованих напоїв, мають підвищений ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Навіть один такий напій на день збільшує ймовірність розвитку хвороб органів травлення.

Літній чоловік. Фото: Pexels

Штучні підсолоджувачі

Постійне споживання замінників цукру може збільшити ризик смертності від онкологічних та серцево-судинних захворювань. Це пов'язують із негативним впливом підсолоджувачів на мікрофлору кишківника. Це порушує загальний баланс в організмі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які звички є в успішних людей. Вони допомагають досягати більшого.

Також ми розповідали про те, яка звичка перетворить будь-кого на невдаху. Це стосується навіть успішних людей.