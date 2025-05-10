Привычки, которые сокращают шансы на долголетие — вы точно это делаете

Эти привычки крадут ваши годы — как увеличить шансы на долголетие
Долголетие зависит не только от наследственности. В первую очередь, на это влияют наши ежедневные привычки. Человек может значительно повысить шансы на то, чтобы прожить долго, если сократит влияние некоторых факторов.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Главные факторы долголетия
Хронический стресс
Длительное пребывание в стрессе снижает уровень клото-гормона. Он участвует в регулировании процессов старения. Организм может преждевременно стареть из-за снижения уровня этого вещества. Кроме того, хронический стресс повышает вероятность инфарктов и инсультов.
Чрезмерное потребление яиц
Не стоит потреблять слишком много яиц. Ученые из Северо-Западного университета США обнаружили связь между этим продуктом и повышенным риском преждевременной смерти. В том числе это касается сердечных заболеваний.
Курение
В среднем на десять лет меньше живут курильщики. Отказ от этой вредной привычки может снизить развитие диабета и укрепить сосуды. Также улучшатся функции сердца и легких. На 90% может уменьшиться риск преждевременной смерти, если человек бросит курить до 40 лет.
Газированные напитки
Регулярное употребление газированных напитков может иметь плохие последствия для здоровья. Те, кто ежедневно пьет большое количество газированных напитков, имеют повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Даже один такой напиток в день увеличивает вероятность развития болезней органов пищеварения.
Искусственные подсластители
Постоянное потребление заменителей сахара может увеличить риск смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связывают с негативным влиянием подсластителей на микрофлору кишечника. Это нарушает общий баланс в организме.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие привычки есть у успешных людей. Они помогают достигать большего.
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