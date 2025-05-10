Привычки, которые сокращают шансы на долголетие — вы точно это делаете

Красивая пожилая женщина. Фото: Pexels

Долголетие зависит не только от наследственности. В первую очередь, на это влияют наши ежедневные привычки. Человек может значительно повысить шансы на то, чтобы прожить долго, если сократит влияние некоторых факторов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Главные факторы долголетия

Хронический стресс

Длительное пребывание в стрессе снижает уровень клото-гормона. Он участвует в регулировании процессов старения. Организм может преждевременно стареть из-за снижения уровня этого вещества. Кроме того, хронический стресс повышает вероятность инфарктов и инсультов.

Чрезмерное потребление яиц

Не стоит потреблять слишком много яиц. Ученые из Северо-Западного университета США обнаружили связь между этим продуктом и повышенным риском преждевременной смерти. В том числе это касается сердечных заболеваний.

Две женщины пьют вино. Фото: Pexels

Курение

В среднем на десять лет меньше живут курильщики. Отказ от этой вредной привычки может снизить развитие диабета и укрепить сосуды. Также улучшатся функции сердца и легких. На 90% может уменьшиться риск преждевременной смерти, если человек бросит курить до 40 лет.

Газированные напитки

Регулярное употребление газированных напитков может иметь плохие последствия для здоровья. Те, кто ежедневно пьет большое количество газированных напитков, имеют повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Даже один такой напиток в день увеличивает вероятность развития болезней органов пищеварения.

Пожилой мужчина. Фото: Pexels

Искусственные подсластители

Постоянное потребление заменителей сахара может увеличить риск смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связывают с негативным влиянием подсластителей на микрофлору кишечника. Это нарушает общий баланс в организме.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие привычки есть у успешных людей. Они помогают достигать большего.

Также мы рассказывали о том, какая привычка превратит любого в неудачника. Это касается даже успешных людей.