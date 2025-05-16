Ці звички вказують на невпевненість у собі — чи є вони у вас

Дівчина на вулиці. Фото: Freepik

Невпевненість у собі псує життя тисячам людей. Їхні мрії та бажання так і залишаються нездійсненими через страх проявитись. Таких людей видають звички, які на підсвідомому рівні є у всіх, хто сумнівається у власних силах.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Звички невпевненої в собі людини

Надмірне вибачення

Першим дзвіночком про невпевненість може бути надмірне вибачення. Якщо людина часто перепрошує за щось, це може свідчити про страх займати простір у житті інших людей.

Уникнення прямих відповідей

Невпевнені в собі люди бояться відверто заявити про свою позицію чи бажання. Відтак, від них часто можна почути фрази "не знаю", "як хочеш", "мені все одно". Таке уникнення власної думки може свідчити про страх осуду або бажання всім догодити.

Красива дівчина. Фото: Freepik

Гіперконтроль зовнішності

Жінки чи чоловіки, які бояться вийти на вулицю в негарному одязі, наприклад, невпевнені у собі. Вони постійно шукають недоліки у власній зовнішності та бояться їх показати іншим.

Нездатність приймати компліменти

Невпевнені в собі люди не вміють приймати похвалу. Зазвичай на компліменти вони реагують негативно та знецінюють себе. Це свідчить про занижену самооцінку та невпевненість у власних досягненнях.

Гарна жінка. Фото: Pexels

Страх відмовити

Люди, які бояться сказати "ні", ставлять чужі інтереси вище власних. Це може призводити до емоційного виснаження та незадоволеності собою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази говорять впевнені люди. Вони ніколи не сумніваються у собі.

Також ми розповідали про те, як перестати порівнювати себе з іншими. Ця погана звичка руйнує самооцінку.