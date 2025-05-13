Звичка, що вбиває нашу впевненість в собі — як її позбутися

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Постійне порівняння себе з іншими людьми — погана звичка, якої варто позбутись. В іншому випадку це може призвести до того, що ви зіпсуєте самооцінку та не будете вважати себе гідною й успішною людиною. Навіть якщо це насправді не так. Є три поради, які допоможуть закінчити цей цикл порівнянь та сумнівів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Подумайте, як ви себе почуваєте

Важливо зрозуміти, які емоції викликає у вас порівняння себе з іншими. Не бійтеся копнути глибше та зізнатись у своїх істинних почуттях. Заздрість, сором чи відчуття неповноцінності? Скажіть собі про це відверто та припиніть знищувати свою цінність. Це буде першим кроком до здорового сприйняття себе та успіхів інших людей. Часто причиною порівняння є сумніви щодо того, чи правильний шлях ми обираємо.

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Оцініть власні успіхи та похваліть себе за них

Основна загроза, яка виникає через порівняння себе з іншими — ігнорування власних досягнень. Часто такі люди вважають, що їхнє життя нічого не варте та самі собі навіюють невпевненість. Подивіться реально на ситуацію та оцініть свої здобутки справедливо. Навіть якщо ваш шлях не зовсім такий, як в інших, це не значить, що він поганий чи невдалий. Аби краще себе зрозуміти, подумайте, що дійсно для вас означає успіх. Можливо ви вже його досягли, просто не помічали цього?

Визначте свої цілі та почніть нарешті діяти

Сформуйте власний план дій, який допоможе досягнути конкретних цілей. Усвідомлення потреб концентрує вашу увагу на собі, а не на інших. Це знизить відчуття тривоги, а також покращить самооцінку. Запитайте себе про те, що вас зараз хвилює та чого ви прагнете досягнути в житті. Оскільки успіх для кожного має різний присмак, дехто може легко застрягнути в ілюзії.

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