Фрази впевнених у собі людей — перевірте, чи говорите ви це

Впевнена у собі жінка. Фото: Pexels

Впевненість дає людині можливість рухатись вперед та досягати цілей. Ця риса характеру — потужний інструмент для росту особистості. Впевнену в собі людину легко розпізнати по жестах чи фразах.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що говорять впевнені у собі люди

"Я не знаю"

Той, хто впевнений у собі, не боїться відверто заявити про свою необізнаність у тій чи іншій сфері. Багатьом здається, що для того, аби бути впевненим, варто завжди знати, як вчинити правильно. Однак насправді це не так. Не потрібно заздалегідь знати на все відповіді, варто бути готовим завжди дізнатись їх.

"Ні"

Це просте слово часто буває важко сказати невпевненим у собі людям. Вони не можуть відмовити та встановити власні межі. У впевнених людей існують досить жорсткі межі. Вони кажуть "ні" завжди, коли це варто зробити.

Успішна жінка. Фото: Pexels

"Я хочу дещо сказати"

Впевнені в собі люди ніколи не приховують власну думку. Вони не прагнуть до конфліктів, однак можуть відстояти власні переконання завжди. Навіть тоді, коли це буде некомфортним для інших людей.

"Мені шкода"

Ті особистості, які впевнені у собі, можуть відверто заявити про те, що вони були не праві. Такі люди легко просять вибачення та не звинувачують у невдачах інших. Вони приймають рішення та несуть за них відповідальність.

Дівчина з ноутбуком та кавою. Фото: Pexels

"Так, дякую"

Людина, яка у собі впевнена, вміє приймати допомогу. Такі особистості не намагаються створити видимість самовпевненості. Впевнені люди не закриваються від інших, а навпаки — приймають їхні пропозиції про допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як починають ранок всі успішні люди. Ці звички можуть змінити ваше життя.

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