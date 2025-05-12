Фразы уверенных в себе людей — проверьте, говорите ли вы это

Уверенная в себе женщина. Фото: Pexels

Уверенность дает человеку возможность двигаться вперед и достигать целей. Эта черта характера — мощный инструмент для роста личности. Уверенного в себе человека легко распознать по жестам или фразам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что говорят уверенные в себе люди

"Я не знаю"

Тот, кто уверен в себе, не боится откровенно заявить о своей неосведомленности в той или иной сфере. Многим кажется, что для того, чтобы быть уверенным, стоит всегда знать, как поступить правильно. Однако на самом деле это не так. Не нужно заранее знать на все ответы, стоит быть готовым узнать их.

"Нет"

Это простое слово часто бывает трудно сказать неуверенным в себе людям. Они не могут отказать и установить собственные границы. В уверенных людей существуют достаточно жесткие границы. Они говорят "нет" всегда, когда это стоит сделать.

Успешная женщина. Фото: Pexels

"Я хочу кое-что сказать"

Уверенные в себе люди никогда не скрывают собственное мнение. Они не стремятся к конфликтам, однако могут отстоять собственные убеждения всегда. Даже тогда, когда это будет некомфортным для других людей.

"Мне жаль"

Те личности, которые уверены в себе, могут откровенно заявить о том, что они были не правы. Такие люди легко просят прощения и не обвиняют в неудачах других. Они принимают решения и несут за них ответственность.

Девушка с ноутбуком и кофе. Фото: Pexels

"Да, спасибо"

Человек, который в себе уверен, умеет принимать помощь. Такие личности не пытаются создать видимость самоуверенности. Уверенные люди не закрываются от других, а наоборот — принимают их предложения о помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, как начинают утро все успешные люди. Эти привычки могут изменить вашу жизнь.

Также мы рассказывали о том, какой фразой не стоит отвечать на благодарность. Этими словами вы обесцениваете себя.