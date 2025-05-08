Як ніколи не можна відповідати на подяку — це знецінює вас

Подруги спілкуються. Фото: Freepik

Чи не щодня ми чуємо на свою адресу подяку. Однак мало хто задумується про те, як правильно відповідати на слово "дякую". Лише одна фраза може знецінити вашу роботу та показати співрозмовнику вашу невпевненість у собі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найгірше, що можна відповісти на слово "дякую" — це "нема за що". Такими словами ви самі себе знецінюєте. Якщо ви часто використовуєте це словосполучення — ви ризикуєте занизити свою самооцінку. Варто тверезо аналізувати свої дії.

Якщо ви говорите "нема за що", коли вам дякують, ймовірніше за все ви підсвідомо вважаєте, що це дійсно так. Часто це говорить про те, що ви маєте низьку самооцінку та боїтесь визнавати те, що ви дійсно щось значите.

Дві подруги розмовляють. Фото: Freepik

Ба більше, така відповідь на подяку може означати для співрозмовника, що ця справа була для вас неважкою. Зрештою вас можуть почати просити про це частіше. Людина, якій ви так відповідаєте, зчитує вашу невпевненість у собі. Вона розуміє, що ви не цінуєте свій час та сили, тож сміливо може "сісти на голову".

На "дякую" варто відповідати "будь ласка". Також можна сказати людині про те, що ви раді були допомогти. Цінуйте свою працю та не давайте комусь підстав для того, щоб її вважали незначущою.

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