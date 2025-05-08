Как никогда нельзя отвечать на благодарность — это обесценивает вас

Подруги общаются. Фото: Freepik

Едва ли не каждый день мы слышим в свой адрес благодарность. Однако мало кто задумывается о том, как правильно отвечать на слово "спасибо". Всего одна фраза может обесценить вашу работу и показать собеседнику вашу неуверенность в себе.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как следует реагировать на благодарность

Худшее, что можно ответить на слово "спасибо" — это "не за что". Такими словами вы сами себя обесцениваете. Если вы часто используете это словосочетание — вы рискуете занизить свою самооценку. Стоит трезво анализировать свои действия.

Если вы говорите "не за что", когда вас благодарят, вероятнее всего вы подсознательно считаете, что это действительно так. Часто это говорит о том, что вы имеете низкую самооценку и боитесь признавать то, что вы действительно что-то значите.

Две подруги разговаривают. Фото: Freepik

Более того, такой ответ на благодарность может означать для собеседника, что это дело было для вас нетрудным. В конце концов вас могут начать просить об этом чаще. Человек, которому вы так отвечаете, считывает вашу неуверенность в себе. Он понимает, что вы не цените свое время и силы, поэтому смело может "сесть на голову".

На "спасибо" следует отвечать "пожалуйста". Также можно сказать человеку о том, что вы рады были помочь. Цените свой труд и не давайте кому-то оснований для того, чтобы его считали незначительным.

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