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Він буде готовий на все — які фрази хоче почути кожен чоловік

4 травня 2025 18:52
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Фрази, після яких чоловік стане назавжди вашим — скажіть це йому
Закохана пара. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Над стосунками чоловіка та жінки потрібно працювати постійно. Не варто все пускати самопливом. Підкидайте дров у вогонь, якщо хочете, аби він горів. Зробити це не важко — є фрази, які хоче чути кожен чоловік від своєї коханої.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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"Ти такий мужній"

Ці слова хоче чути кожен чоловік. Говорити про мужність можна в різних ситуаціях. Наприклад, підкресліть, що поруч з ним ви почуваєтесь у безпеці. Або ж згадайте про випадок, з яким вам було б важко впоратись без нього.

"Проведімо час разом"

Ця проста фраза означає для чоловіка, що ви прагнете бути з ним. Запропонуйте залишитись вдома та провести час разом за переглядом фільму чи поїдьте у мініподорож. 

Які фрази варто говорити чоловікові
Дівчина цілує коханого. Фото: Freepik

"Я тобі вдячна"

Чоловіки люблять, коли ви дякуєте їм та помічаєте їхні вчинки. Не забувайте про цю просту фразу навіть, коли він зробив щось незначуще — налаштував комп'ютер чи приніс каву.

"Як ти почуваєшся?"

Покажіть партнеру, що вас цікавить його стан. Запропонуйте свою підтримку та допомогу або ж спитайте, чи не втомився він на роботі. Проявіть турботу, яка подобається усім.

"Я люблю тебе"

Говоріть про свої почуття. Постійно нагадуйте партнерові про те, що ви його любите. Скажіть чоловікові, що ви відчуваєте, коли він поряд. Це зробить ваші стосунки тільки міцнішими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сподобатись будь-якому чоловікові. Він не зможе вас забути після цього.

Також ми розповідали про те, як повинні починатись здорові стосунки. Варто дотримуватись трьох простих порад.

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18:37 На кордоні з Молдовою вимагають новий документ — який саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:23 Трамп заявив, що має тісні відносини з однією зі сторін у війні

18:21 Обіцянки марні — Зеленський заявив про збільшення штурмів РФ

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