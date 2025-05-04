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Он будет готов на все — какие фразы хочет услышать каждый мужчина

4 мая 2025 18:52
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Фразы, после которых мужчина станет навсегда вашим — скажите это ему
Влюбленная пара. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Над отношениями мужчины и женщины нужно работать постоянно. Не стоит все пускать самотеком. Подбрасывайте дрова в огонь, если хотите, чтобы он горел. Сделать это не трудно — есть фразы, которые хочет слышать каждый мужчина от своей любимой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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"Ты такой мужественный"

Эти слова хочет слышать каждый мужчина. Говорить о мужественности можно в разных ситуациях. Например, подчеркните, что рядом с ним вы чувствуете себя в безопасности. Или же вспомните о случае, с которым вам было бы трудно справиться без него.

"Проведем время вместе"

Эта простая фраза означает для мужчины, что вы хотите быть с ним. Предложите остаться дома и провести время вместе за просмотром фильма или съездите в мини-путешествие.

Які фрази варто говорити чоловікові
Девушка целует любимого. Фото: Freepik

"Я тебе благодарна"

Мужчины любят, когда вы благодарите их и замечаете их поступки. Не забывайте об этой простой фразе даже когда он сделал что-то незначительное — настроил компьютер или принес кофе.

"Как ты себя чувствуешь?"

Покажите партнеру, что вас интересует его состояние. Предложите свою поддержку и помощь или спросите, не устал ли он на работе. Проявите заботу, которая нравится всем.

"Я люблю тебя"

Говорите о своих чувствах. Постоянно напоминайте партнеру о том, что вы его любите. Скажите мужчине, что вы чувствуете, когда он рядом. Это сделает ваши отношения только крепче.

Напомним, ранее мы писали о том, как понравиться любому мужчине. Он не сможет вас забыть после этого.

Также мы рассказывали о том, как должны начинаться здоровые отношения. Стоит придерживаться трех простых советов.

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18:21 Обещания напрасны — Зеленский заявил об увеличении штурмов РФ

18:15 Украина и Чехия планируют создать совместную школу F-16

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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