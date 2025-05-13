Привычка, убивающая самоценность — как от нее избавиться

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Постоянное сравнение себя с другими людьми — плохая привычка, от которой стоит избавиться. В противном случае это может привести к тому, что вы испортите самооценку и не будете считать себя достойным и успешным человеком. Даже если это на самом деле не так. Есть три совета, которые помогут закончить этот цикл сравнений и сомнений.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Подумайте, как вы себя чувствуете

Важно понять, какие эмоции вызывает у вас сравнение себя с другими. Не бойтесь копнуть глубже и признаться в своих истинных чувствах. Зависть, стыд или чувство неполноценности? Скажите себе об этом откровенно и прекратите уничтожать свою ценность. Это будет первым шагом к здоровому восприятию себя и успехов других людей. Часто причиной сравнения являются сомнения относительно того, правильный ли путь мы выбираем.

Грустная девушка. Фото: Freepik

Оцените собственные успехи и похвалите себя за них

Основная угроза, которая возникает из-за сравнения себя с другими — игнорирование собственных достижений. Часто такие люди считают, что их жизнь ничего не стоит и сами себе внушают неуверенность. Посмотрите реально на ситуацию и оцените свои достижения справедливо. Даже если ваш путь не совсем такой, как у других, это не значит, что он плохой или неудачный. Чтобы лучше себя понять, подумайте, что действительно для вас означает успех. Возможно вы уже его достигли, просто не замечали этого?

Определите свои цели и начните наконец действовать

Сформируйте собственный план действий, который поможет достичь конкретных целей. Осознание потребностей концентрирует ваше внимание на себе, а не на других. Это снизит чувство тревоги, а также улучшит самооценку. Спросите себя о том, что вас сейчас волнует и чего вы хотите достичь в жизни. Поскольку успех для каждого имеет разный привкус, некоторые могут легко застрять в иллюзии.

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