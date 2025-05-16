Эти привычки указывают на неуверенность в себе — есть ли они у вас

Девушка на улице. Фото: Freepik

Неуверенность в себе портит жизнь тысячам людей. Их мечты и желания так и остаются неосуществленными из-за страха проявиться. Таких людей выдают привычки, которые на подсознательном уровне есть у всех, кто сомневается в собственных силах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Привычки неуверенного в себе человека

Чрезмерное извинение

Первым звоночком о неуверенности может быть чрезмерное извинение. Если человек часто извиняется за что-то, это может свидетельствовать о страхе занимать пространство в жизни других людей.

Избегание прямых ответов

Неуверенные в себе люди боятся откровенно заявить о своей позиции или желании. Поэтому от них часто можно услышать фразы "не знаю", "как хочешь", "мне все равно". Такое избегание собственного мнения может свидетельствовать о страхе осуждения или желании всем угодить.

Красивая девушка. Фото: Freepik

Гиперконтроль внешности

Женщины или мужчины, которые боятся выйти на улицу в некрасивой одежде, например, неуверены в себе. Они постоянно ищут недостатки в собственной внешности и боятся их показать другим.

Неспособность принимать комплименты

Неуверенные в себе люди не умеют принимать похвалу. Обычно на комплименты они реагируют негативно и обесценивают себя. Это свидетельствует о заниженной самооценке и неуверенности в собственных достижениях.

Красивая женщина. Фото: Pexels

Страх отказать

Люди, которые боятся сказать "нет", ставят чужие интересы выше собственных. Это может приводить к эмоциональному истощению и неудовлетворенности собой.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы говорят уверенные люди. Они никогда не сомневаются в себе.

Также мы рассказывали о том, как перестать сравнивать себя с другими. Эта плохая привычка разрушает самооценку.