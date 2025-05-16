Эти привычки указывают на неуверенность в себе — есть ли они у вас

Это не обычные привычки — что выдает неуверенного в себе человека
Неуверенность в себе портит жизнь тысячам людей. Их мечты и желания так и остаются неосуществленными из-за страха проявиться. Таких людей выдают привычки, которые на подсознательном уровне есть у всех, кто сомневается в собственных силах.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Привычки неуверенного в себе человека
Чрезмерное извинение
Первым звоночком о неуверенности может быть чрезмерное извинение. Если человек часто извиняется за что-то, это может свидетельствовать о страхе занимать пространство в жизни других людей.
Избегание прямых ответов
Неуверенные в себе люди боятся откровенно заявить о своей позиции или желании. Поэтому от них часто можно услышать фразы "не знаю", "как хочешь", "мне все равно". Такое избегание собственного мнения может свидетельствовать о страхе осуждения или желании всем угодить.
Гиперконтроль внешности
Женщины или мужчины, которые боятся выйти на улицу в некрасивой одежде, например, неуверены в себе. Они постоянно ищут недостатки в собственной внешности и боятся их показать другим.
Неспособность принимать комплименты
Неуверенные в себе люди не умеют принимать похвалу. Обычно на комплименты они реагируют негативно и обесценивают себя. Это свидетельствует о заниженной самооценке и неуверенности в собственных достижениях.
Страх отказать
Люди, которые боятся сказать "нет", ставят чужие интересы выше собственных. Это может приводить к эмоциональному истощению и неудовлетворенности собой.
Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы говорят уверенные люди. Они никогда не сомневаются в себе.
Также мы рассказывали о том, как перестать сравнивать себя с другими. Эта плохая привычка разрушает самооценку.
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