Как преодолеть тревогу — попробуйте эту простую и эффективную технику

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Тревожность может возникать у любого человека и при любых обстоятельствах. Иногда для таких эмоций даже не нужно серьезной причины. Однако такое состояние негативно влияет на жизнь и даже угрожает физическому здоровью. Научиться управлять тревожностью можно, если знать, как правильно это делать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Как побороть тревожность

Чаще всего тревога начинается тогда, когда мы думаем о будущем. Иногда цель кажется недостижимой и сверхсложной, а еще пугает неизвестность. Однако что, если концентрироваться не на самой цели? Именно это поможет справиться с навязчивыми мыслями.

Задуманный парень. Фото: Freepik

Упражнение, которое поможет побороть тревожность, чрезвычайно простое. Подумайте не о конечном результате. Сосредоточьте внимание на следующей ступеньке. Для этого необходимо разработать план действий, хотя бы приблизительный. Вы должны смотреть не на цель, а на следующую преграду, которую вам стоит обойти. Думайте только об этом шаге.

Не стоит концентрироваться на том, что делать дальше и как. Об этом будете думать тогда, когда дойдете до следующей точки. Не думайте о том, хватит ли вам сил пройти весь этот путь. Если у вас есть ресурс на один шаг, поднимитесь на эту ступеньку. Вы уже стоите ближе к своей мечте. И это становится маленькой, но главное достижимой целью.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки имеют успешные люди. Они помогают достигать вершин во всем.

Также мы рассказывали о том, что сделает вас более счастливым человеком. Стоит добавить в свою жизнь несколько простых привычек.