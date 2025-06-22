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Главная Психология Облегчите себе жизнь сейчас — как избавиться от навязчивых мыслей

Облегчите себе жизнь сейчас — как избавиться от навязчивых мыслей

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 06:55
Как очистить голову от навязчивых мыслей — поможет всего одна фраза
Расстроенная девушка. Фото: Freepik
Ключові моменти Одна фраза, которая прогонит из головы навязчивые мысли

Хитрый трюк от экспертов — избавиться от навязчивых мыслей на самом деле нетрудно. Стоит знать всего один простой способ, который поможет облегчить жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Одна фраза, которая прогонит из головы навязчивые мысли

Психологи рекомендуют людям, которые страдают от навязчивых мыслей, попробовать один простой трюк. Если хотите, чтобы ваш ум очистился, перескажите эту фразу своими словами:

  • "С ощущением прекращения того, что ощущается, прекращение ощущения не удержать. Когда сознание осознаваемого пустое, пустота сознания предельно полная".
Одна фраза, яка прожене з голови нав'язливі думки
Женщина волнуется. Фото: Freepik

Понять ее сложно, и в этом и заключается суть упражнения. Как только вы потеряете желание вдумываться и перефразировать эти предложения, поток мыслей нормализуется. Навязчивые образы исчезнут из головы моментально.

Психологи объясняют такой простой трюк тем, что сознание "устает". Поэтому мозг не желает думать ни о чем и отбрасывает непонятные или тревожные мысли. Рассуждения после такого выравниваются, а человек успокаивается. В конце концов вы сможете начать думать о чем-то хорошем.

Напомним, ранее мы писали о том, как распознать скрытую депрессию. На это укажут несколько неочевидных симптомов.

Также мы рассказывали о действенной технике для тревожных людей. Она поможет легко успокоиться.

психология мозг советы навязчивые мысли психологическое состояние
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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