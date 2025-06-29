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Главная Психология Хватит восемь секунд — как быстро снизить уровень стресса

Хватит восемь секунд — как быстро снизить уровень стресса

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 06:55
Как за секунды избавиться от волнения и стресса — психологи раскрыли действенный способ
Расстроенная девушка. Фото: Pexels
Ключові моменти Как быстро избавиться от стресса

Всего за восемь секунд можно запустить мощный механизм снижения стресса. Это вернет вам чувство спокойствия и почти мгновенно улучшит психологическое состояние.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как быстро избавиться от стресса

Чтобы снизить уровень кортизола и забыть о волнении, стоит обняться с близким человеком всего на восемь секунд. Это стимулирует высвобождение окситоцина, который снизит уровень стресса. Такая простая хитрость поможет почувствовать спокойствие и почти мгновенно избавиться от переживаний. Психологи называют этот простой жест "правилом восьми секунд".

Кортизол, или гормон стресса, помогает организму собраться в кризисных ситуациях. Однако он также может иметь и негативные последствия. В частности, люди со стрессом страдают из-за увеличения веса, нарушения сна и проблем с пищеварением. Кроме того, слабеет иммунная система, нарастает раздражительность и тревожность.

Як швидко позбутись стресу
Стресс у мужчины. Фото: Pexels

Объятия — это действительно действенный способ нормализовать гормональный фон. Однако кроме этого также может помочь контакт глазами, искренний разговор или физическая активность. Можно попробовать и медитацию или другие практики, которые успокаивают психику.

Уровень кортизола может повышаться не только из-за стресса, но и в случае хронических проблем со сном, чрезмерного потребления кофеина или сахара. Чтобы уменьшить гормон стресса, стоит добавить в рацион витамины. Обратите внимание на цитрусовые, зеленые листовые овощи, орехи, рыбу и другие продукты, богатые клетчаткой и белками.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от навязчивых мыслей. Этот простой совет облегчит вам жизнь.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака чаще других попадают к психологу. Они подвержены стрессу и депрессии.

психология советы стресс кортизол психологическое состояние
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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