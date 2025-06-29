Как за секунды избавиться от волнения и стресса — психологи раскрыли действенный способ

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Всего за восемь секунд можно запустить мощный механизм снижения стресса. Это вернет вам чувство спокойствия и почти мгновенно улучшит психологическое состояние.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Чтобы снизить уровень кортизола и забыть о волнении, стоит обняться с близким человеком всего на восемь секунд. Это стимулирует высвобождение окситоцина, который снизит уровень стресса. Такая простая хитрость поможет почувствовать спокойствие и почти мгновенно избавиться от переживаний. Психологи называют этот простой жест "правилом восьми секунд".

Кортизол, или гормон стресса, помогает организму собраться в кризисных ситуациях. Однако он также может иметь и негативные последствия. В частности, люди со стрессом страдают из-за увеличения веса, нарушения сна и проблем с пищеварением. Кроме того, слабеет иммунная система, нарастает раздражительность и тревожность.

Стресс у мужчины. Фото: Pexels

Объятия — это действительно действенный способ нормализовать гормональный фон. Однако кроме этого также может помочь контакт глазами, искренний разговор или физическая активность. Можно попробовать и медитацию или другие практики, которые успокаивают психику.

Уровень кортизола может повышаться не только из-за стресса, но и в случае хронических проблем со сном, чрезмерного потребления кофеина или сахара. Чтобы уменьшить гормон стресса, стоит добавить в рацион витамины. Обратите внимание на цитрусовые, зеленые листовые овощи, орехи, рыбу и другие продукты, богатые клетчаткой и белками.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от навязчивых мыслей. Этот простой совет облегчит вам жизнь.

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