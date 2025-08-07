Видео
Всего одна привычка, и вы забудете о стрессе — должна быть у всех

Всего одна привычка, и вы забудете о стрессе — должна быть у всех

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 06:33
Какая привычка снизит уровень стресса и тревожности — она изменит вашу жизнь
Девушка в стрессе. Фото: Freepik
Ключевые моменты Почему чтение может снизить уровень стресса

Привычки напрямую влияют на нашу жизнь. Некоторые помогают держать себя в хорошем психологическом состоянии, другие же наоборот — могут ухудшить ситуацию. Так, например, чтение уменьшает уровень стресса на 70%.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Почему чтение может снизить уровень стресса

Согласно исследованиям ученых, чтение действительно может повлиять на психику человека. Если придерживаться нескольких нюансов, эта привычка поможет побороть тревожность и стресс. Она быстро снижает уровень кортизола и налаживает эмоциональное состояние.

Достаточно почитать всего шесть минут и вы уже почувствуете облегчение. Это связано с тем, что тело выходит из "режима тревоги" именно за такое время. При этом, стоит отдать предпочтение определенным категориям книг. Например, подборкам стихов или легким романам. Читайте то, что не будет вас раздражать или перегружать.

Чому читання може знизити рівень стресу
Девушка читает книгу. Фото: Pexels

Более того, чтение может улучшить не только психологическое, но и физическое состояние. Согласно исследованиям Йельской школы общественного здоровья, те люди, которые читают хотя бы 3-4 часа в неделю, имеют на 17% меньший риск преждевременной смерти. Во время чтения книг замедляется сердцебиение и снимается напряжение. Также человек расслабляется, что дает возможность мышцам тела отдохнуть.

Кроме того, люди, которые любят читать, имеют более развитый уровень эмпатии и эмоциональный интеллект. Это дает им возможность избегать перевозбуждения нервной системы. Такие личности более приятны в общении и легко находят общий язык с людьми. Они умеют налаживать контакты с другими и всегда найдут нужные слова, чтобы поддержать кого-то.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно быстро снизить уровень стресса.

Также мы рассказывали о том, каким необычным способом лечат тревожность израильские врачи.

