Спеція, що допоможе при тривожності — з нею ви подолаєте стрес та втому

Різні спеції. Фото: Freepik

Стрес, втома та тривожність — проблема багатьох людей. Мало хто знає, що позбутись їх можна лише за допомогою однієї спеції.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Інколи навіть заспокійливі вже не допомагають впоратися з тривожністю. Це відчуття ніби з'їдає зсередини та забирає контроль. Мозок вибудовує найгірші сценарії розвитку подій й змушує вірити в те, що вони обов'язково стануть реальністю.

В такі моменти може допомогти метод, який використовували ще наші бабусі. Вони знали, що краще за таблетки заспокоює зіра, або як ще називають цю спецію — кумін. Вона являється справжнім рослинним релаксантом.

Зіра. Фото: Freepik

В Індії зіру використовують для зняття внутрішніх спазмів. Як зазначають лікарі, вона активує блукаючий нерв, який безпосередньо пов'язаний зі станом тривоги. Відтак зіра не просто заспокоює, вона змінює фізіологічний стан. Такий же ефект можна отримати після дихальних вправ чи теплої ванни.

Кумін або зіру можна додавати до їжі — в тушковані овочі, супи чи навіть в кашу. Часто цю спецію додають до плову. Вона повертає тіло в стан спокою та дійсно допомагає розслабитись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички підвищують тривожність.

Також ми розповідали про те, як знизити рівень стресу всього за вісім секунд.