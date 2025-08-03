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Главная Психология Забудьте о магнии — специя, что поможет преодолеть тревожность

Забудьте о магнии — специя, что поможет преодолеть тревожность

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 07:40
Специя, которая поможет при тревожности — с ней вы преодолеете стресс и усталость
Различные специи. Фото: Freepik
Ключевые моменты Какая специя спасет от тревожности

Стресс, усталость и тревожность — проблема многих людей. Мало кто знает, что избавиться от них можно только с помощью одной специи.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какая специя спасет от тревожности

Иногда даже успокоительные уже не помогают справиться с тревожностью. Это ощущение будто съедает изнутри и забирает контроль. Мозг выстраивает худшие сценарии развития событий и заставляет верить в то, что они обязательно станут реальностью.

В такие моменты может помочь метод, который использовали еще наши бабушки. Они знали, что лучше таблеток успокаивает зира, или как еще называют эту специю — кумин. Она является настоящим растительным релаксантом.

Яка спеція врятує від тривожності
Зира. Фото: Freepik

В Индии зиру используют для снятия внутренних спазмов. Как отмечают врачи, она активирует блуждающий нерв, который непосредственно связан с состоянием тревоги. Поэтому зира не просто успокаивает, она меняет физиологическое состояние. Такой же эффект можно получить после дыхательных упражнений или теплой ванны.

Кумин или зиру можно добавлять в пищу — в тушеные овощи, супы или даже в кашу. Часто эту специю добавляют в плов. Она возвращает тело в состояние покоя и действительно помогает расслабиться.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки повышают тревожность.

Также мы рассказывали о том, как снизить уровень стресса всего за восемь секунд.

психология советы помощь психологическое состояние специи
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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