Головоломки можуть врятувати від деменції — вчені довели

Науковці виявили зв'язок між однією з небезпечних психічних хвороб та інтелектуальними іграми. Головоломки можуть відтермінувати захворювання, оскільки змушують мозок активніше працювати.

Якій психічній хворобі запобігають головоломки

Вчені Саутгемптонського університету з'ясували, що регулярне розв'язування кросвордів і головоломок може відтерміновувати розвиток деменції. Такі захоплення допомагають активніше працювати ділянкам мозку, що відповідальні за зір та пам'ять. Це стимулює кровообіг, живить нейрони та сприяє виведенню шкідливих продуктів метаболізму.

"Коли ви виконуєте завдання, мозку потрібно більше крові. Судини розширюються, щоб забезпечити його киснем і поживними речовинами. Водночас вони допомагають позбутися продуктів обміну. Щоб це працювало, стінки судин повинні залишатися гнучкими", — пояснює професорка Саутгемптонського університету Роксі Караре.

Вона також додає, що на розвиток деменції впливає й генетика. Крім того, викликати цю небезпечну хворобу можуть гіпертонія, діабет, ожиріння, високий рівень холестерину та шкідливі звички. Все це знижує продуктивність мозку.

Крім того, вчені з'ясували, що головоломки позитивно впливають і на психологічний стан літніх людей. Вони не просто дарують позитивні відчуття, а сприяють спілкуванню з оточуючими та допомагають боротися із самотністю.

