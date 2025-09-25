Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Психологія Головоломки можуть відтермінувати одну з хвороб — про що йдеться

Головоломки можуть відтермінувати одну з хвороб — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 09:00
Головоломки можуть врятувати від деменції — вчені довели
Жінка складає пазли. Фото: Freepik

Науковці виявили зв'язок між однією з небезпечних психічних хвороб та інтелектуальними іграми. Головоломки можуть відтермінувати захворювання, оскільки змушують мозок активніше працювати.

Про це пишуть Факти.

Реклама
Читайте також:

Якій психічній хворобі запобігають головоломки

Вчені Саутгемптонського університету з'ясували, що регулярне розв'язування кросвордів і головоломок може відтерміновувати розвиток деменції. Такі захоплення допомагають активніше працювати ділянкам мозку, що відповідальні за зір та пам'ять. Це стимулює кровообіг, живить нейрони та сприяє виведенню шкідливих продуктів метаболізму.

"Коли ви виконуєте завдання, мозку потрібно більше крові. Судини розширюються, щоб забезпечити його киснем і поживними речовинами. Водночас вони допомагають позбутися продуктів обміну. Щоб це працювало, стінки судин повинні залишатися гнучкими", — пояснює професорка Саутгемптонського університету Роксі Караре.

Чи можуть головоломки врятувати від деменції
Жінки складають головоломку. Фото: Pexels

Вона також додає, що на розвиток деменції впливає й генетика. Крім того, викликати цю небезпечну хворобу можуть гіпертонія, діабет, ожиріння, високий рівень холестерину та шкідливі звички. Все це знижує продуктивність мозку.

Крім того, вчені з'ясували, що головоломки позитивно впливають і на психологічний стан літніх людей. Вони не просто дарують позитивні відчуття, а сприяють спілкуванню з оточуючими та допомагають боротися із самотністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про найбільш корисні продукти для мозку. Вони поліпшують мислення.

Також ми розповідали про те, на скільки відсотків насправді працює мозок людини. Науковці здивували відповіддю.

психологія деменція психологічний стан психіка головоломка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації