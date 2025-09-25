Видео
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Головоломки могут отсрочить одну из болезней — о чем идет речь

Головоломки могут отсрочить одну из болезней — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 09:00
Головоломки могут спасти от деменции — ученые доказали
Женщина складывает пазлы. Фото: Freepik

Ученые обнаружили связь между одной из опасных психических болезней и интеллектуальными играми. Головоломки могут отсрочить заболевание, поскольку заставляют мозг активнее работать.

Об этом пишут Факты.

Читайте также:

Какую психическую болезнь предотвращают головоломки

Ученые Саутгемптонского университета выяснили, что регулярное разгадывание кроссвордов и головоломок может отсрочить развитие деменции. Такие увлечения помогают активнее работать участкам мозга, ответственным за зрение и память. Это стимулирует кровообращение, питает нейроны и способствует выведению вредных продуктов метаболизма.

"Когда вы выполняете задание, мозгу нужно больше крови. Сосуды расширяются, чтобы обеспечить его кислородом и питательными веществами. В то же время они помогают избавиться от продуктов обмена. Чтобы это работало, стенки сосудов должны оставаться гибкими", — объясняет профессор Саутгемптонского университета Рокси Караре.

Чи можуть головоломки врятувати від деменції
Женщины составляют головоломку. Фото: Pexels

Она также добавляет, что на развитие деменции влияет и генетика. Кроме того, вызвать эту опасную болезнь могут гипертония, диабет, ожирение, высокий уровень холестерина и вредные привычки. Все это снижает производительность мозга.

Кроме того, ученые выяснили, что головоломки положительно влияют и на психологическое состояние пожилых людей. Они не просто дарят положительные ощущения, а способствуют общению с окружающими и помогают бороться с одиночеством.

психология деменция психологическое состояние психика головоломка
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
