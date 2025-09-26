Утренние привычки, которые улучшат работу мозга — должны быть у всех

Улучшат работу мозга — пять утренних привычек
На работу мозга напрямую влияют привычки. Особенно важно научиться правильно начинать утро, ведь всего несколько простых вещей могут изменить ваше состояние и улучшить самочувствие.
Об этом пишет Eating Well.
Какие утренние привычки улучшают работу мозга
Ограничить потребление сахара
Ученые обнаружили, что чрезмерное употребление сахара может плохо влиять на когнитивные функции. Кроме того, это может вызвать проблемы с мелкой моторикой и скоростью обработки информации. Вредный завтрак приведет не только к падениям уровня сахара в крови и отсутствию энергии.
Сочетать белки с углеводами
Качество продуктов и сочетание питательных веществ в завтраке имеют важное значение. Нельзя пренебрегать белком, ведь он помогает стабилизировать уровень сахара в крови. В сочетании с углеводами такой завтрак будет поддерживать энергию и концентрацию стабильной.
Есть ягоды
Ягоды помогают поддерживать работу мозга, ведь они богаты клетчаткой, минералами, витаминами и полифенолами. Также ученые отмечают, что это мощные антиоксиданты, которые улучшают память и когнитивное здоровье. Ягоды увеличивают кровоток к мозгу.
Употреблять яйца
Яйца — это не только источник белка. Они также содержат другие питательные вещества, улучшающие работу мозга. Организм не может вырабатывать витамин B4, холин, поэтому его нужно получать из пищи или добавок. И всего одно большое яйцо обеспечивает 27% суточной дозы.
Пить воду перед кофе
Ученые отмечают, что утром обязательно нужно пить воду, ведь ее дефицит может негативно влиять на скорость обработки информации, память и внимание. В частности, перед утренним кофе важно выпивать хотя бы стакан воды. Это компенсирует потерю жидкости.
