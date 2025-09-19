Відео
Головна Психологія Прості звички великих людей — що допомогло їм стати успішними

Прості звички великих людей — що допомогло їм стати успішними

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 06:55
Які прості звички є в успішних людей — їх варто запозичити
Жінка посміхається. Фото: Pexels

Усі великі люди мають прості звички, які допомагають їм досягати висот. Йдеться про прості рутинні речі. Саме вони відкривають шлях до успіху.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які звички є в успішних людей

Ранній підйом

Успішні люди мають звичку рано вставати. Вони обожнюють це робити, аби побути наодинці. Вільна година перед тим, як прокинеться родина, дає змогу подумати та у спокої налаштуватись на день.

Виділяти мінімум 15 хвилин на роздуми

Хоча б 15-30 хвилин на день варто виділяти на роздуми. Намагайтеся в цей час побути наодинці з собою, дайте відповіді на всі свої внутрішні питання. Не поспішайте і насолоджуйтеся моментами тиші.

Які звички мають успішні люди
Успішна дівчина. Фото: Pexels

Щодня записувати десять думок

Такий мозковий штурм покаже відмінні результати. Записуйте по десять думок на день, які приходять вам в голову. Через це ваш розум почне працювати швидше й ви точно нічого не забудете.

Дбати про бадьорість мозку та тіла

Успішний старт дня — це коли ви робите зарядку й для тіла, й для мозку. Наприклад, мотиваційний спікер Тоні Роббінс щоранку занурюється в басейн з холодною водою. Він стверджує, що це допомагає тримати у формі фізичне та психічне здоров'я.

Які звички мають успішні люди
Жінка плаває у басейні. Фото: Pexels

Починати день із мотивації

Успіху можна досягти, якщо бути вмотивованою людиною. Для цього варто взяти за звичку щодня усвідомлено ставитись до життя. Це роблять усі видатні люди. Наприклад, Стів Джобс щоранку запитував себе про те, що б він зробив, якби сьогодні був останній день його життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички псують здоров'я найбільше. Вони забирають усі сили.

Також ми розповідали про те, через які звички ніколи не вдасться досягнути успіху. Вони псують життя.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
