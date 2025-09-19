Видео
Простые привычки великих людей — что помогло им стать успешными

Простые привычки великих людей — что помогло им стать успешными

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 06:55
Какие простые привычки есть у успешных людей — их стоит позаимствовать
Женщина улыбается. Фото: Pexels

Все великие люди имеют простые привычки, которые помогают им достигать высот. Речь идет о простых рутинных вещах. Именно они открывают путь к успеху.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие привычки есть у успешных людей

Ранний подъем

Успешные люди имеют привычку рано вставать. Они обожают это делать, чтобы побыть наедине. Свободный час перед тем, как проснется семья, позволяет подумать и в спокойствии настроиться на день.

Выделять минимум 15 минут на размышления

Хотя бы 15-30 минут в день стоит выделять на размышления. Старайтесь в это время побыть наедине с собой, дайте ответы на все свои внутренние вопросы. Не спешите и наслаждайтесь моментами тишины.

Які звички мають успішні люди
Успешная девушка. Фото: Pexels

Ежедневно записывать десять мыслей

Такой мозговой штурм покажет отличные результаты. Записывайте по десять мыслей в день, которые приходят вам в голову. Из-за этого ваш ум начнет работать быстрее и вы точно ничего не забудете.

Заботиться о бодрости мозга и тела

Успешный старт дня — это когда вы делаете зарядку и для тела, и для мозга. Например, мотивационный спикер Тони Роббинс каждое утро погружается в бассейн с холодной водой. Он утверждает, что это помогает держать в форме физическое и психическое здоровье.

Які звички мають успішні люди
Женщина плавает в бассейне. Фото: Pexels

Начинать день с мотивации

Успеха можно достичь, если быть мотивированным человеком. Для этого стоит взять за привычку ежедневно осознанно относиться к жизни. Это делают все выдающиеся люди. Например, Стив Джобс каждое утро спрашивал себя о том, что бы он сделал, если бы сегодня был последний день его жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки портят здоровье больше всего. Они забирают все силы.

Также мы рассказывали о том, из-за каких привычек никогда не удастся достичь успеха. Они портят жизнь.

психология привычки советы успех интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
