Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Вы портите этим здоровье — пять привычек, что отнимают силы

Вы портите этим здоровье — пять привычек, что отнимают силы

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 06:55
Какие привычки портят здоровье больше всего — от них стоит немедленно избавиться
Девушке нужно решать много дел одновременно. Фото: Freepik

Некоторые привычки не просто истощают, а могут испортить здоровье и забрать жизненные силы. Именно из-за них вы постоянно чувствуете усталость, отсутствие энергии и апатию.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Худшие привычки, которые портят жизнь

Многозадачный режим

Ваш мозг не может работать в усиленном режиме постоянно. Это только будет истощать организм и приведет к быстрому выгоранию. Лучше делать все дела постепенно. Тогда и качество выполнения задач будет лучше.

Длительные перерывы между питанием

На энергичность и выносливость напрямую влияет питание. Пища — это топливо для организма. Если его будет недостаточно, то не ждите прилива сил или энергии. Не стоит пропускать завтрак или обед, если вы хотите чувствовать себя хорошо.

Які звички псують здоров'я та життя
Девушка держит в руке вилку. Фото: Freepik

Зависимость от телефона

Чрезмерное присутствие гаджетов в жизни точно не повлияет на здоровье положительно. Скроллинг может вызвать тревожное состояние и депрессию. Кроме того, такая зависимость может искажать реальную картину мира.

Некачественный отдых

Сон — это период, когда ваш организм восстанавливается. Не стоит пренебрегать качественным отдыхом, если вы не хотите постоянно болеть и чувствовать себя плохо. Из-за недостаточного количества сна можно спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, различные воспаления, ожирение и даже получить депрессию.

Які звички псують здоров'я та життя
Девушка заснула за столом с ноутбуком. Фото: Freepik

Малоподвижный образ жизни

Ваше тело будет в порядке, только если вы будете заботиться о нем. Речь идет не об изнурительных тренировках ежедневно, а о простой подвижности: 20 минут прогулки после работы или несложные упражнения. Это поможет снизить риск заболевания раком, диабетом и другими болезнями.

Напомним, ранее мы писали о том, как улучшить свою жизнь с помощью привычек. Это делают все успешные люди.

Также мы рассказывали о том, из-за каких привычек не удается достичь успеха. Они портят жизнь даже самых умных людей.

здоровье психология привычки советы интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации