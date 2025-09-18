Какие привычки портят здоровье больше всего — от них стоит немедленно избавиться

Вы портите этим здоровье — пять привычек, что отнимают силы
Некоторые привычки не просто истощают, а могут испортить здоровье и забрать жизненные силы. Именно из-за них вы постоянно чувствуете усталость, отсутствие энергии и апатию.
Об этом пишет ТСН.
Худшие привычки, которые портят жизнь
Многозадачный режим
Ваш мозг не может работать в усиленном режиме постоянно. Это только будет истощать организм и приведет к быстрому выгоранию. Лучше делать все дела постепенно. Тогда и качество выполнения задач будет лучше.
Длительные перерывы между питанием
На энергичность и выносливость напрямую влияет питание. Пища — это топливо для организма. Если его будет недостаточно, то не ждите прилива сил или энергии. Не стоит пропускать завтрак или обед, если вы хотите чувствовать себя хорошо.
Зависимость от телефона
Чрезмерное присутствие гаджетов в жизни точно не повлияет на здоровье положительно. Скроллинг может вызвать тревожное состояние и депрессию. Кроме того, такая зависимость может искажать реальную картину мира.
Некачественный отдых
Сон — это период, когда ваш организм восстанавливается. Не стоит пренебрегать качественным отдыхом, если вы не хотите постоянно болеть и чувствовать себя плохо. Из-за недостаточного количества сна можно спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, различные воспаления, ожирение и даже получить депрессию.
Малоподвижный образ жизни
Ваше тело будет в порядке, только если вы будете заботиться о нем. Речь идет не об изнурительных тренировках ежедневно, а о простой подвижности: 20 минут прогулки после работы или несложные упражнения. Это поможет снизить риск заболевания раком, диабетом и другими болезнями.
