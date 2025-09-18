Які звички псують здоров'я найбільше — їх варто негайно позбутись

Дівчині потрібно вирішувати багато справ одночасно. Фото: Freepik

Деякі звички не просто виснажують, а можуть зіпсувати здоров'я та забрати життєві сили. Саме через них ви постійно відчуваєте втому, відсутність енергії та апатію.

Найгірші звички, що псують життя

Багатозадачний режим

Ваш мозок не може працювати в посиленому режимі постійно. Це лише виснажуватиме організм та призведе до швидкого вигорання. Краще робити всі справи поступово. Тоді і якість виконання завдань буде кращою.

Тривалі перерви між харчуванням

На енергійність та витривалість напряму впливає харчування. Їжа — це паливо для організму. Якщо його буде недостатньо, то не чекайте на приплив сил чи енергії. Не варто пропускати сніданок чи обід, якщо ви хочете почуватись добре.

Залежність від телефона

Надмірна присутність гаджетів у житті точно не вплине на здоров'я позитивно. Скролінг може викликати тривожний стан та депресію. Крім того, така залежність може спотворювати реальну картину світу.

Неякісний відпочинок

Сон — це період, коли ваш організм відновлюється. Не варто нехтувати якісним відпочинком, якщо ви не хочете постійно хворіти та почуватися погано. Через недостатню кількість сну можна спровокувати серцево-судинні захворювання, різноманітні запалення, ожиріння та навіть отримати депресію.

Малорухливий спосіб життя

Ваше тіло буде в порядку, лише якщо ви будете піклуватись про нього. Йдеться не про виснажливі тренування щодня, а про просту рухливість: 20 хвилин прогулянки після роботи чи нескладні вправи. Це допоможе знизити ризик захворювання на рак, діабет та інші хвороби.

