Когда вы найдете настоящую любовь — все в вашей дате рождения

Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

Нумерологи убеждены, что дата рождения подскажет, когда ждать отношений. Настоящая любовь появится после трансформаций и духовного роста. При этом каждый должен пройти свой путь перед тем, как встретить вторую половинку.

Об этом пишет Parade.

Когда вы найдете настоящую любовь

Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа

Такие личности найдут любовь тогда, когда позволят кому-то разделить контроль. Это лидеры, привыкшие все нести на своих плечах. Так же они ведут себя и в отношениях. Однако пока эти люди не научатся делегировать обязанности, счастья в личной жизни не стоит ждать.

Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа

Счастливые отношения в жизни таких людей будут тогда, когда они поверят в то, что достойны любви. Нумерологи отмечают, что личности, рожденные в эти даты, часто себя недооценивают и пытаются спасти всех вокруг. Однако вместо спасения других стоит начать наконец выбирать себя.

Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа

Часто такие личности полны юмором и остроумием и скрывают за этим настоящие чувства. Однако любовь в их жизни появится только тогда, когда они сбросят маску и будут говорить от всего сердца.

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа

Любовь придет в жизнь этих людей тогда, когда они поймут, что отношения могут быть легкими. Им стоит научиться чувствовать, а не действовать только через логику. Именно тогда Вселенная пошлет этим личностям вторую половинку.

Рожденные 5, 14 или 23 числа

Эти люди найдут любовь тогда, когда перестанут убегать от спокойствия. Такие личности не представляют жизни без адреналина и острых ощущений. Однако стоит только перестать за этим гоняться, и любовь постучится в дверь.

Рожденные 6, 15 или 24 числа

Такие люди встретят вторую половинку тогда, когда позволят любви быть несовершенной. Этим личностям важно перестать делать всех лучше и ожидать, что люди будут соответствовать их требованиям. Именно тогда появится настоящая любовь.

Рожденные 7, 16 или 25 числа

Такие люди найдут любовь тогда, когда впустят кого-то в свой внутренний мир. Им важно научиться открываться. Одиночество — это действительно хороший способ восстановления. Однако, не стоит путать его с изоляцией или отстранением.

Рожденные 8, 17 или 26 числа

Любовь придет в жизнь этих людей тогда, когда они научатся делиться силой. Такие решительные личности выдвигают слишком большие ожидания в романтических отношениях и настоящую любовь они встретят тогда, когда прекратят это делать.

Рожденные 9, 18 или 27 числа

Такие личности найдут вторую половинку тогда, когда отпустят прошлое. Им стоит уважать и развивать собственную индивидуальность и смотреть вперед. Только тогда в жизнь придет настоящая любовь.

