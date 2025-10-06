Худшие женщины для отношений — в какие даты они рождаются

Даты рождения худших женщин — почему с ними не будет счастья
Некоторые женщины просто не созданы для семьи. Они могут быть хорошими руководителями, надежными коллегами или интересными друзьями, однако отношения строить не умеют. Такие личности чаще всего рождаются в определенные даты, согласно нумерологии.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Даты рождения худших женщин
4, 13, 22, 31
Женщин, родившихся в эти дни, очень трудно поразить. Такая партнерша будет постоянно требовать большего от мужчины и искать, что можно усовершенствовать в нем. Она в большинстве случаев недовольна всем: поведением, внешним видом, манерами или даже подарками. При этом такие личности — это надежные спутницы, которые отличаются честностью и справедливостью.
7, 16, 25
В эти дни рождаются женщины-загадки. Они обычно переворачивают жизнь мужчины с ног на голову. Это очень непредсказуемые личности и такая черта характера — это одновременно их самое большое преимущество и недостаток. С такой женщиной идеально иметь дружеские отношения, ведь с ней никогда не будет скучно: множество приключений, новые открытия и авантюры. Однако стабильные семейные отношения с ней построить вряд ли удастся.
8, 17, 26
Женщины, родившиеся в эти даты, очень сосредоточены на работе. Для них карьера всегда будет на первом месте, а затем семье придется терпеть постоянное отсутствие и мириться с приоритетами. К тому же такая личность редко когда проявляет эмоции по отношению к партнеру. Она может обеспечить стабильность семьи в плане финансов, однако только этого будет мало для счастливых отношений.
