Главная Психология Даты рождения худших женщин — почему с ними не будет счастья

Даты рождения худших женщин — почему с ними не будет счастья

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:47
Худшие женщины для отношений — в какие даты они рождаются
Недовольная женщина. Фото: Freepik

Некоторые женщины просто не созданы для семьи. Они могут быть хорошими руководителями, надежными коллегами или интересными друзьями, однако отношения строить не умеют. Такие личности чаще всего рождаются в определенные даты, согласно нумерологии.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Даты рождения худших женщин

4, 13, 22, 31

Женщин, родившихся в эти дни, очень трудно поразить. Такая партнерша будет постоянно требовать большего от мужчины и искать, что можно усовершенствовать в нем. Она в большинстве случаев недовольна всем: поведением, внешним видом, манерами или даже подарками. При этом такие личности — это надежные спутницы, которые отличаются честностью и справедливостью.

Дати народження найгірших жінок
Женщина злится на мужчину, который разговаривает по телефону. Фото: Freepik

7, 16, 25

В эти дни рождаются женщины-загадки. Они обычно переворачивают жизнь мужчины с ног на голову. Это очень непредсказуемые личности и такая черта характера — это одновременно их самое большое преимущество и недостаток. С такой женщиной идеально иметь дружеские отношения, ведь с ней никогда не будет скучно: множество приключений, новые открытия и авантюры. Однако стабильные семейные отношения с ней построить вряд ли удастся.

8, 17, 26

Женщины, родившиеся в эти даты, очень сосредоточены на работе. Для них карьера всегда будет на первом месте, а затем семье придется терпеть постоянное отсутствие и мириться с приоритетами. К тому же такая личность редко когда проявляет эмоции по отношению к партнеру. Она может обеспечить стабильность семьи в плане финансов, однако только этого будет мало для счастливых отношений.

психология женщины нумерология дата отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
