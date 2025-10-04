Видео
Главная Психология Настоящие неудачники — нумерологи назвали их даты рождения

Настоящие неудачники — нумерологи назвали их даты рождения

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 18:25
Даты рождения самых больших неудачников — есть ли ваша среди них
Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Дата рождения влияет на характер и судьбу человека. Нумерологи отмечают, что некоторые личности могут достичь всего, ведь Вселенная на их стороне, а другие же наоборот — постоянно терпят неудачи.

Об этом говорится на портале "Українці".

Читайте также:

В какие даты рождаются истинные неудачники

Рожденные 1, 3 и 21 числа

Личности, родившиеся в эти числа, часто чувствуют, что судьба им не улыбается. Неудачи постоянно преследуют таких людей во всех делах. Судьба часто посылает им хорошие знаки, но они остаются незамеченными. Такое сопротивление Вселенной лишь усугубляет ситуацию и притягивает неудачи.

Дати народження справжніх невдах
Грустная девушка. Фото: Freepik

Рожденные 7, 11, 15, 25 и 29 числа

Рожденные в эти дни склонны постоянно попадать в неприятности. Они часто усложняют себе жизнь и сами создают преграды на пути к собственным целям. Таким людям стоит обратить внимание на свои действия и привычки и проанализировать их. Иногда один лишь пересмотр подходов к жизни уже может изменить все.

Рожденные 18 числа

Особыми неудачниками считают те люди, которые родились 18 числа любого месяца. Они часто становятся жертвами собственных мыслей и слов. Мысли таких личности материализуются в реальность, создавая вокруг них атмосферу неудач. Часто такие люди говорят фразы вроде "Я так и знал" или "Опять я навлек неудачи". Таким людям стоит научиться контролировать собственные мысли и слова, чтобы изменить свою судьбу.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие даты рождаются успешные люди. Они обречены на счастливую жизнь.

Также мы рассказывали о датах рождения лучших родителей. Их дети — настоящие счастливчики.

психология характер судьба нумерология дата
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
