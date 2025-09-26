Аффирмации для спокойствия и улучшения настроения — помогут отыскать гармонию

Привлекут покой и доверие Вселенной — 10 позитивных аффирмаций
Аффирмации могут улучшить настроение и повлиять на жизнь человека. Они помогают поверить в себя, вернуть спокойствие и начать позитивно мыслить. Существует десять фраз, которые следует повторять ежедневно, чтобы Вселенная стала к вам благосклонной, а жизнь наполнилась позитивом.
Аффирмации для привлечения позитива и спокойствия
Ежедневная практика аффирмации задаст вам правильный психологический настрой. Они помогут восстановить доверие к миру и планам Вселенной. Кроме того, такие фразы вернут спокойствие в вашу жизнь.
Повторяйте ежедневно такие аффирмации:
- "Я позволяю Вселенной вести меня к моему лучшему состоянию и принимаю ее мудрость";
- "В каждом мгновении я обретаю надежду и уверенность в том, что все складывается в мою пользу";
- "Я открываю сердце для гармонии и верю, что мир заботится о моем благополучии";
- "Я чувствую внутреннюю опору, силу и безопасность";
- "Я доверяю потоку жизни и знаю, что все происходит наилучшим для меня образом";
- "Каждая ситуация — возможность для роста и проявления высших планов Вселенной";
- "Я отпускаю контроль и позволяю Вселенной направлять мои шаги";
- "Мой внутренний мир совпадает с мудростью Вселенной — я с радостью следую за ней";
- "В каждом дне я вижу проявление силы духа и веры в светлое будущее";
- "Я благодарна за то, что Вселенная всегда поддерживает меня — даже в моменты испытаний".
Эти простые фразы помогут изменить жизнь к лучшему. Они вернут вам надежду и веру в то, что Вселенная всегда рядом, а все ее решения будут приводить только к лучшему.
