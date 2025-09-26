Аффирмации для спокойствия и улучшения настроения — помогут отыскать гармонию

Девушка медитирует. Фото: Pexels

Аффирмации могут улучшить настроение и повлиять на жизнь человека. Они помогают поверить в себя, вернуть спокойствие и начать позитивно мыслить. Существует десять фраз, которые следует повторять ежедневно, чтобы Вселенная стала к вам благосклонной, а жизнь наполнилась позитивом.

Об этом пишет Elle.

Аффирмации для привлечения позитива и спокойствия

Ежедневная практика аффирмации задаст вам правильный психологический настрой. Они помогут восстановить доверие к миру и планам Вселенной. Кроме того, такие фразы вернут спокойствие в вашу жизнь.

Повторяйте ежедневно такие аффирмации:

"Я позволяю Вселенной вести меня к моему лучшему состоянию и принимаю ее мудрость";

"В каждом мгновении я обретаю надежду и уверенность в том, что все складывается в мою пользу";

"Я открываю сердце для гармонии и верю, что мир заботится о моем благополучии";

"Я чувствую внутреннюю опору, силу и безопасность";

"Я доверяю потоку жизни и знаю, что все происходит наилучшим для меня образом";

"Каждая ситуация — возможность для роста и проявления высших планов Вселенной";

"Я отпускаю контроль и позволяю Вселенной направлять мои шаги";

"Мой внутренний мир совпадает с мудростью Вселенной — я с радостью следую за ней";

"В каждом дне я вижу проявление силы духа и веры в светлое будущее";

"Я благодарна за то, что Вселенная всегда поддерживает меня — даже в моменты испытаний".

Женщина занимается медитацией. Фото: Pexels

Эти простые фразы помогут изменить жизнь к лучшему. Они вернут вам надежду и веру в то, что Вселенная всегда рядом, а все ее решения будут приводить только к лучшему.

