Главная Психология Привлекут покой и доверие Вселенной — 10 позитивных аффирмаций

Привлекут покой и доверие Вселенной — 10 позитивных аффирмаций

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 11:45
Аффирмации для спокойствия и улучшения настроения — помогут отыскать гармонию
Девушка медитирует. Фото: Pexels

Аффирмации могут улучшить настроение и повлиять на жизнь человека. Они помогают поверить в себя, вернуть спокойствие и начать позитивно мыслить. Существует десять фраз, которые следует повторять ежедневно, чтобы Вселенная стала к вам благосклонной, а жизнь наполнилась позитивом.

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

Аффирмации для привлечения позитива и спокойствия

Ежедневная практика аффирмации задаст вам правильный психологический настрой. Они помогут восстановить доверие к миру и планам Вселенной. Кроме того, такие фразы вернут спокойствие в вашу жизнь.

Повторяйте ежедневно такие аффирмации:

  • "Я позволяю Вселенной вести меня к моему лучшему состоянию и принимаю ее мудрость";
  • "В каждом мгновении я обретаю надежду и уверенность в том, что все складывается в мою пользу";
  • "Я открываю сердце для гармонии и верю, что мир заботится о моем благополучии";
  • "Я чувствую внутреннюю опору, силу и безопасность";
  • "Я доверяю потоку жизни и знаю, что все происходит наилучшим для меня образом";
  • "Каждая ситуация — возможность для роста и проявления высших планов Вселенной";
  • "Я отпускаю контроль и позволяю Вселенной направлять мои шаги";
  • "Мой внутренний мир совпадает с мудростью Вселенной — я с радостью следую за ней";
  • "В каждом дне я вижу проявление силы духа и веры в светлое будущее";
  • "Я благодарна за то, что Вселенная всегда поддерживает меня — даже в моменты испытаний".
Які афірмації повернуть спокій у ваше життя
Женщина занимается медитацией. Фото: Pexels

Эти простые фразы помогут изменить жизнь к лучшему. Они вернут вам надежду и веру в то, что Вселенная всегда рядом, а все ее решения будут приводить только к лучшему.

Напомним, ранее мы писали об аффирмациях, которые помогут привлечь деньги. Они изменят ваше финансовое состояние.

Также мы рассказывали о техниках, которые помогут управлять стрессом. Они вернут вам спокойствие.

психология советы фраза Вселенная слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
