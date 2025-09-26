Відео
Головна Психологія Притягнуть спокій та довіру Всесвіту — 10 позитивних афірмацій

Притягнуть спокій та довіру Всесвіту — 10 позитивних афірмацій

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 11:45
Афірмації для спокою та покращення настрою — допоможуть відшукати гармонію
Дівчина медитує. Фото: Pexels

Афірмації можуть покращити настрій та вплинути на життя людини. Вони допомагають повірити у себе, повернути спокій та почати позитивно мислити. Існує десять фраз, які варто повторювати щодня, аби Всесвіт став до вас прихильним, а життя наповнилось позитивом.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Афірмації для залучення позитиву й спокою

Щоденна практика афірмації задасть вам правильний психологічний настрій. Вони допоможуть відновити довіру до світу і планів Всесвіту. Крім того, такі фрази повернуть спокій у ваше життя.

Повторюйте щоденно такі афірмації:

  • "Я дозволяю Всесвіту вести мене до мого кращого стану і приймаю його мудрість";
  • "У кожній миті я знаходжу надію і впевненість у тому, що все складається на мою користь";
  • "Я відкриваю серце для гармонії та вірю, що світ дбає про мій добробут";
  • "Я відчуваю внутрішню опору, силу і безпеку";
  • "Я довіряю потоку життя і знаю, що все відбувається найкращим для мене чином";
  • "Кожна ситуація — можливість для зростання і прояву вищих планів Всесвіту";
  • "Я відпускаю контроль і дозволяю Всесвіту направляти мої кроки";
  • "Мій внутрішній світ збігається з мудрістю Всесвіту — я з радістю слідую за нею";
  • "У кожному дні я бачу прояв сили духу і віри у світле майбутнє";
  • "Я вдячна за те, що Всесвіт завжди підтримує мене — навіть у моменти випробувань".
Які афірмації повернуть спокій у ваше життя
Жінка займається медитацією. Фото: Pexels

Ці прості фрази допоможуть змінити життя на краще. Вони повернуть вам надію та віру в те, що Всесвіт завжди поруч, а всі його рішення будуть призводити лише до кращого. 

Нагадаємо, раніше ми писали про афірмації, що допоможуть притягнути гроші. Вони змінять ваш фінансовий стан.

Також ми розповідали про техніки, що допоможуть керувати стресом. Вони повернуть вам спокій.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
