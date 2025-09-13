Як назавжди забути про стрес — надійні техніки, що допоможуть всім

Стрес у жінки. Фото: Pexels

Стрес — це реальність багатьох людей. Щоденні тривожні новини та особисті негаразди викликають все більше переживань, однак впоратися з цим можна. Психологи зазначають, що є кілька дієвих технік, що допоможуть забути про стрес назавжди.

Найкращі техніки, що допоможуть впоратися зі стресом

Фізична активність

Візьміть за звичку на постійній основі займатися спортом. Не обов'язково це мають бути складні навантаження чи виснажливі тренування щодня. Варто просто більше рухатися, наприклад гуляти чи займатися танцями. Спорт запускає вироблення ендорфінів й позитивно впливає не тільки на тіло, а й на мозок.

Глибоке дихання

Найпростіший інструмент, що допоможе швидко заспокоїтися, — дихання животом. Навчіться дихати глибоко та повільно. Спробуйте правильно чотири секунди: 4 секунди вдих, 4 секунди затримка, 4 секунди видих, 4 секунди затримка.

Стрес у чоловіка. Фото: Pexels

Афірмації

Багато хто вважає, що це не працює, але афірмації справді можуть змінити мислення та життя. Мозок вірить в те, що ви йому повторюєте. Відтак, якщо ви наголошуєте самі собі на тому, що не справляєтесь, ваша психіка дійсно перемкнеться на це. Краще щодня повторюйте фрази на кшталт: "Я спокійна і зосереджена".

Медитація

Ви допоможете мозку розвантажитись навіть, якщо будете займатись медитацією по 5 хвилин на день. Спробуйте з найпростіших вправ. Знайти уроки можна навіть в соцмережах. Медитації заспокоюють та допомагають розібратись в думках.

Дівчина медитує. Фото: Pexels

Відмова від шкідливих звичок

Шкідливі звички псують життя набагато більше, ніж ви думаєте. Алкоголь, паління чи переїдання не допоможуть розв'язати проблеми, а лише замаскують їх на певний час. Ба більше, зрештою це ще й зіпсує вам здоров'я. Тому варто відмовитись від поганих звичок, аби навчитись керувати стресом.

